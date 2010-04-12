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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 642643644645

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:36

  Libo написав:Я в шоці в цьому році від цих валдайських шимпанзе! :shock:

Еще хватает ума называть себя великими, богатыми и империей...
В Америке в семье на одного кота тратят в несколько раз больше, чем Путин на каждую свою русскую человеческую падаль.
:lol: :lol: :lol:


Реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение posting.php?mode=reply&f=4&t=3606&a=Libo#

Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Рост реальной зарплаты оказался самым низким с июля 2016 года

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные (.pdf) Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24 496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/19/02/2019 ... m=newsfeed


1. Пост непрофильный для валютной ветки.

2. Но добавлю, что Росстат в очередной раз сел в лужу. Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.

Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».

В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.

Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:47

  nemaks написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
Вероятно перед погашением для захода в свежие.Посмотрим как изменится динамика в четверг.

Появились сегодняшние результаты размещения.
Объем гривны очень маленький.
Гривны привлекли всего - 534 млн
Долларов - 116 млн , причем 112 из них, на короткий срок , всего 29 дней

Завтра погашение 1,5 млрд грн + 286 млн.дол.


Приблизительно на эту же сумму нерезы вчера купили долларовых ОВГЗ


Да верно, а я этого не заметил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:48

  Libo написав:
  дядя Caша написав: Росстат в очередной раз сел в лужу. Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.

Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».

В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.

Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.

US


Это вполне ожиданно после переподчинения Росстата Орешкину.
И никто и не сомневался, переподчиняли, чтоб врать.
Нация лгунов, лицемеров и негодяев. :?


Все-таки уместнее обсуждать это здесь. Російська економіка

Благодарю за понимание.

US

PS

Вижу некоторые не успели понять. :mrgreen:

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 21:56

  nemaks написав:
  zzzzzz написав:,
Вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 270 млн.грн.
,


Приблизительно на эту же сумму нерезы вчера купили долларовых ОВГЗ

лето наступило в феврале
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