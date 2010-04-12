Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Рост реальной зарплаты оказался самым низким с июля 2016 года
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные (.pdf) Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24 496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.
2. Но добавлю, что Росстат в очередной раз сел в лужу. Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.
Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».
В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.
Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.
дядя Caша написав: Росстат в очередной раз сел в лужу. Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.
Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».
В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.
Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.
US
Это вполне ожиданно после переподчинения Росстата Орешкину. И никто и не сомневался, переподчиняли, чтоб врать. Нация лгунов, лицемеров и негодяев.
ребе Нок написав:Важный момент - наличка спустилась ниже межбанка.
И что тут такого важного? В прошлом году почти весь год такое было... Это нормально. Спрос на безналичный доллар выше, чем на наличный.
Нет важно. На сейчас это движение - знак. То что там в прошлом году было это уже история, но тоже был знак, по хорошему тогда последние 5 лет надо рассматривать когда наличка ниже была. Ато тут помню тут не помню - картина получится неполной
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок написав:Важный момент - наличка спустилась ниже межбанка.
И что тут такого важного? В прошлом году почти весь год такое было... Это нормально. Спрос на безналичный доллар выше, чем на наличный.
Нет важно. На сейчас это движение - знак. То что там в прошлом году было это уже история, но тоже был знак, по хорошему тогда последние 5 лет надо рассматривать когда наличка ниже была. Ато тут помню тут не помню - картина получится неполной
Однозначной картины нет. Например, в первые месяц лета прошлого года наличный доллар был дешевле "зеленого" безнала, а вот с конца июля и до 13 сентября все было наоборот - "зеленый" кэш превосходил безналичный доллар.
Если у кого-то из коллег есть желание и уйма времени, можно попытаться сыскать корреляцию с временем года и т.д., а у ДС болит правый глаз из-за лопнувшого сосудика.
А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства? Я так понимаю после 40+ ярдов привлечений в январе ликвидности как гуталина? Плюс зальют в бюджет деньги от ВБ 650 мио зелени? Так что на повышение пенсий деньги есть?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства?
Чисел не знаю, но денег сейчас должно быть много. Только что закончился период квартальных налогов. Все сразу тратить нельзя - их должно хватить на целый квартал. Привлечения по облигациям компенсируются погашением предыдущих.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 20 лют, 2019 00:19, всього редагувалось 1 раз.