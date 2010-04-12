Я в шоці в цьому році від цих валдайських шимпанзе!Еще хватает ума называть себя великими, богатыми и империей...В Америке в семье на одного кота тратят в несколько раз больше, чем Путин на каждую свою русскую человеческую падаль.

Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Рост реальной зарплаты оказался самым низким с июля 2016 годаРеальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные (.pdf) Федеральной службы государственной статистики (Росстат).Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составилиСреднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.Подробнее на РБК:

1. Пост непрофильный для валютной ветки.



2. Но добавлю, что Росстат в очередной раз сел в лужу. Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.



Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».



В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.



Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.



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