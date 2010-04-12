somilitark написав:А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства? Я так понимаю после 40+ ярдов привлечений в январе ликвидности как гуталина? Плюс зальют в бюджет деньги от ВБ 650 мио зелени? Так что на повышение пенсий деньги есть?)))
Конечно есть, не думаю что там настолько деградировали чтобы завалить такое дело. Другой вопрос как потом будет?
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.