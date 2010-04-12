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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 643644645646

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:18

  somilitark написав:А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства?
Я так понимаю после 40+ ярдов привлечений в январе ликвидности как гуталина?
Плюс зальют в бюджет деньги от ВБ 650 мио зелени?
Так что на повышение пенсий деньги есть?)))

Конечно есть, не думаю что там настолько деградировали чтобы завалить такое дело.
Другой вопрос как потом будет?
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.

https://strana.ua/articles/analysis/181688-kak-vlasti-budut-latat-dyry-v-pensionnom-fonde-i-chto-budet-s-pensijami-v-ukraine.html
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 01:54

  ребе Нок написав:
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.

https://strana.ua/articles/analysis/181688-kak-vlasti-budut-latat-dyry-v-pensionnom-fonde-i-chto-budet-s-pensijami-v-ukraine.html

Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр социальной политики Андрей Рева, в Украине более 50 тыс. человек получают зарплату свыше 55 тыс. грн. Но платят ЕСВ они только 8%, а не 22% как все остальные украинцы. Кроме того, Андрей Рева озвучил планы по детализации зарплат.


Вот тебе на... всего 0.11% населения получают З/П около $2000 в месяц. Айтишников наверное посчитали, остальные на минималке :lol:
Zebra
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