somilitark написав:А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства? Я так понимаю после 40+ ярдов привлечений в январе ликвидности как гуталина? Плюс зальют в бюджет деньги от ВБ 650 мио зелени? Так что на повышение пенсий деньги есть?)))
Конечно есть, не думаю что там настолько деградировали чтобы завалить такое дело. Другой вопрос как потом будет?
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.
Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр социальной политики Андрей Рева, в Украине более 50 тыс. человек получают зарплату свыше 55 тыс. грн. Но платят ЕСВ они только 8%, а не 22% как все остальные украинцы. Кроме того, Андрей Рева озвучил планы по детализации зарплат.
Вот тебе на... всего 0.11% населения получают З/П около $2000 в месяц. Айтишников наверное посчитали, остальные на минималке
ДС! Курс британця виріс більш ніж на фігуру з 8-00 по 18-00 (стандартний таймфрейм, який ви намагаєтеся завжди розтлумачити), але ви не закцентували на цьому увагу зараз. Могли б в аналітичному огляді за середу розгорнуто розповісти про те, що сталося у вівторок?! Бо без вас в тому числі нам, любителям "песиків", прийдеться не солодко! Бо як іноді каже Vitl прогнозування курса долляра це інколи як "пук в лужу", але тоді я додам, що прогнозування британця - це навіть не подвійний пук, а цілий ПУКАНище! Чи не так?!
...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь