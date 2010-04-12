somilitark написав:А кто знает сколько сейчас денег на ЕКС у правительства? Я так понимаю после 40+ ярдов привлечений в январе ликвидности как гуталина? Плюс зальют в бюджет деньги от ВБ 650 мио зелени? Так что на повышение пенсий деньги есть?)))
Конечно есть, не думаю что там настолько деградировали чтобы завалить такое дело. Другой вопрос как потом будет?
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.
В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.
Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр социальной политики Андрей Рева, в Украине более 50 тыс. человек получают зарплату свыше 55 тыс. грн. Но платят ЕСВ они только 8%, а не 22% как все остальные украинцы. Кроме того, Андрей Рева озвучил планы по детализации зарплат.
Вот тебе на... всего 0.11% населения получают З/П около $2000 в месяц. Айтишников наверное посчитали, остальные на минималке
ДС! Курс британця виріс більш ніж на фігуру з 8-00 по 18-00 (стандартний таймфрейм, який ви намагаєтеся завжди розтлумачити), але ви не закцентували на цьому увагу зараз. Могли б в аналітичному огляді за середу розгорнуто розповісти про те, що сталося у вівторок?! Бо без вас в тому числі нам, любителям "песиків", прийдеться не солодко! Бо як іноді каже Vitl прогнозування курса долляра це інколи як "пук в лужу", але тоді я додам, що прогнозування британця - це навіть не подвійний пук, а цілий ПУКАНище! Чи не так?!
...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
UEG_U_ написав:...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
Вырос не только фунт, все выросло. Точнее, доллар упал. Вчера выступал представитель ФРС США Местер, который заявил, что ФРС отсрочит повышение учетной ставки. Т.е. в ближайшее время этого не будет. Этого стало достаточно, чтобы доллар упал. А поскольку фунт растет и падает обычно быстрее других мажоров, то ... вот и вышло, что ему больше всего дивидендов.
Фактически, Местер слил то, что сегодня должно прозвучать в протоколах фомки. И слил на сутки раньше. Неожиданный инсайд, как говорится
UEG_U_ написав:...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
Фунт укрепился относительно доллара, который ослабел. Катализировало процесс укрепление фунта смягчение позиции ЕС по срокам Brexit.
Не надо увлекаться скатологическим юмором, на валютной ветке это не приветствуется.
Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр социальной политики Андрей Рева, в Украине более 50 тыс. человек получают зарплату свыше 55 тыс. грн. Но платят ЕСВ они только 8%, а не 22% как все остальные украинцы. Кроме того, Андрей Рева озвучил планы по детализации зарплат.
Вот тебе на... всего 0.11% населения получают З/П около $2000 в месяц. Айтишников наверное посчитали, остальные на минималке
Ну да, вместо того, чтобы меньше воровать, чтобы было что передать в пенс фонд из бюджета, они будут повышать сборы с работающих. Отличный ход, браво!
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.