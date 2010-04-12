В Пенсионном фонде не хватает денег. В четверг, 16 января, Кабмин утвердил бюджет ПФ в размере порядка 398,2 млрд. грн. При этом собственных средств у фонда намного меньше - всего около 230,6 млрд. грн.
Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр социальной политики Андрей Рева, в Украине более 50 тыс. человек получают зарплату свыше 55 тыс. грн. Но платят ЕСВ они только 8%, а не 22% как все остальные украинцы. Кроме того, Андрей Рева озвучил планы по детализации зарплат.
Вот тебе на... всего 0.11% населения получают З/П около $2000 в месяц. Айтишников наверное посчитали, остальные на минималке
ДС! Курс британця виріс більш ніж на фігуру з 8-00 по 18-00 (стандартний таймфрейм, який ви намагаєтеся завжди розтлумачити), але ви не закцентували на цьому увагу зараз. Могли б в аналітичному огляді за середу розгорнуто розповісти про те, що сталося у вівторок?! Бо без вас в тому числі нам, любителям "песиків", прийдеться не солодко! Бо як іноді каже Vitl прогнозування курса долляра це інколи як "пук в лужу", але тоді я додам, що прогнозування британця - це навіть не подвійний пук, а цілий ПУКАНище! Чи не так?!
...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
UEG_U_ написав:...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
Вырос не только фунт, все выросло. Точнее, доллар упал. Вчера выступал представитель ФРС США Местер, который заявил, что ФРС отсрочит повышение учетной ставки. Т.е. в ближайшее время этого не будет. Этого стало достаточно, чтобы доллар упал. А поскольку фунт растет и падает обычно быстрее других мажоров, то ... вот и вышло, что ему больше всего дивидендов.
Фактически, Местер слил то, что сегодня должно прозвучать в протоколах фомки. И слил на сутки раньше. Неожиданный инсайд, как говорится
UEG_U_ написав:...Тобто і стата погана у британця (заяви на отримання коштів по безробіттю зросли) і доляр начебто не послаб. ("Курс доллара поднимается во вторник после обеда к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США.") На чому тоді ріст кабеля?...Дякую за вичерпну відповідь
Фунт укрепился относительно доллара, который ослабел. Катализировало процесс укрепление фунта смягчение позиции ЕС по срокам Brexit.
Не надо увлекаться скатологическим юмором, на валютной ветке это не приветствуется.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 февраля по спросу и по предложению прибавил по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1342, понизившись к $1,1338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1342 на открытии торгов в Европе.