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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:21
Привет из Днепра-3
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».
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