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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 644645646647

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:21

Привет из Днепра-3

К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».

US
дядя Caша
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  #<1 ... 644645646647
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