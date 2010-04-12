Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:03
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
US
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:21
Привет из Днепра-3
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».
US
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:05
Привет из Днепра-4
До 11.02 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,08/27,09 UAH/USD. Коррекция взяла тайм-аут на фоне появившихся покупок СКВ, выровнявших рынок.
Дата: 20 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.26
Мелкий опт «неформал»
$ 27,05/27,10 UAH/USD
EUR 30,70/30,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.32
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,05/27,12 UAH/USD
€ 30,65/30,87 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень реальные сделки были в балансе.
Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB
US
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:18
Статистика ликвидности
Вчера НБУ тайно выкупил 22 млн.
Мистическая единичка загадочным образом из статистики исчезла
Похоже, что позавчера НБУ котировки выставлял, но операций не проводил.
Сокращение ликвидности два дня подряд происходило за счет уплаты квартальных налогов.
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.16 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка сохранить действующие цены СКВ на отметке 27,08/27,09 UAH/USD. Двойная порция притока внешнеторговой выручки из-за рубежа ситуативно компенсировалась гривней (1,5 млрд.) от погашения ОВГЗ Минфином.
Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», сменившаяся сбалансированной торговлей, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые просели с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных коррсчетах НБУ.
US
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46
Все. Вы меня окончательно заинтриговали. Дайте ссылку, плиз, что вы там анализируете, попробую углУбиться
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:52
Re: Валютный рынок в контексте
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