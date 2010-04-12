RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 644645646647

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 233
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
48%
113
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:03

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71079
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4615 раз.
Подякували: 8388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:21

Привет из Днепра-3

К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71079
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4615 раз.
Подякували: 8388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:05

Привет из Днепра-4

До 11.02 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,08/27,09 UAH/USD. Коррекция взяла тайм-аут на фоне появившихся покупок СКВ, выровнявших рынок.

Дата: 20 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.26

Мелкий опт «неформал»

$ 27,05/27,10 UAH/USD
EUR 30,70/30,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.


Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.32
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,05/27,12 UAH/USD
€ 30,65/30,87 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).

На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).

На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень реальные сделки были в балансе.

Дата: 20 февраля 2019 г. на 10.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,75/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,408 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71079
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4615 раз.
Подякували: 8388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:18

Статистика ликвидности

Вчера НБУ тайно выкупил 22 млн.
Мистическая единичка загадочным образом из статистики исчезла :)
Похоже, что позавчера НБУ котировки выставлял, но операций не проводил.

Сокращение ликвидности два дня подряд происходило за счет уплаты квартальных налогов.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 02.09.15
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.16 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка сохранить действующие цены СКВ на отметке 27,08/27,09 UAH/USD. Двойная порция притока внешнеторговой выручки из-за рубежа ситуативно компенсировалась гривней (1,5 млрд.) от погашения ОВГЗ Минфином.

Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», сменившаяся сбалансированной торговлей, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые просели с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.

Эта динамика противоречит снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71079
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4615 раз.
Подякували: 8388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46

  Сибарит написав:Вчера НБУ тайно выкупил 22 млн.
Мистическая единичка загадочным образом из статистики исчезла :)
Похоже, что позавчера НБУ котировки выставлял, но операций не проводил.

Сокращение ликвидности два дня подряд происходило за счет уплаты квартальных налогов.


Все. Вы меня окончательно заинтриговали. Дайте ссылку, плиз, что вы там анализируете, попробую углУбиться :)
Искатель
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 22.02.16
Подякував: 324 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Дайте ссылку

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 02.09.15
Подякував: 989 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<1 ... 644645646647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6562 1406259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 09:24
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1428, 1429, 1430
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14299 1666600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 20:00
greenozon
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67920)
20.02.2019 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.