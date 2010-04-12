Додано: Сер 20 лют, 2019 13:22

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн.



Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.



К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».



До 11.02 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,08/27,09 UAH/USD. Коррекция взяла тайм-аут на фоне появившихся покупок СКВ, выровнявших рынок.



По состоянию на 11.16 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка сохранить действующие цены СКВ на отметке 27,08/27,09 UAH/USD. Двойная порция притока внешнеторговой выручки из-за рубежа ситуативно компенсировалась гривней (1,5 млрд.) от погашения ОВГЗ Минфином.



Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», сменившаяся сбалансированной торговлей, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые просели с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.



Эта динамика противоречит снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных коррсчетах НБУ.



Около 12.09 на валютном межбанке котировки доллара продемонстрировали робкое снижение (27,075/27,085 UAH/USD), сопровождаясь сохраненным равновесием спроса и предложения. Налицо скромные признаки трудной победы «зеленых медведей».



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0933 UAH/USD, потеряв 8,11 коп.



Наконец, около 13.18 на фоне просевшего к отметке 27,065/27,075 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 19 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 февраля по спросу и по предложению прибавил по 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1342, понизившись к $1,1338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1342 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень реальные сделки были в балансе.



Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,05/27,09 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.



К 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня заметно сузили спред, удерживаясь, по сути, на месте сбалансированной торговлей: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,07/27,17 UAH/USD, евро – 30,75/30,82 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,05/27,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,05/27,10 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,05/27,10 UAH/USD, розница – 27,02/27,14 UAH/USD; Запорожье – 27,05/27,12 UAH/USD; евро – 30,65/30,87 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 RUB/USD.



Как и предполагалось, сюжет торгов «зеленым» безналом 20-го оказался «бледной копией» сессии от 19 февраля. Во вторник «американец» хотя бы посопротивлялся «большому фискальному дню». Нынче двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа в комплекте со скромными возможностями гривневого ресурса изначально уронила цену СКВ в районе 27,09 UAH/USD.



В среду, со слов валютных дилеров ряда системных банков, регулятора на рынке не видели. Но это не означает, что он «прошел мимо» столь заметного (если судить по справочному курсу) снижения цены «американца». Подробности этой темы будут известны позже.

А пока рискнем предположить смену настроения на ближайшей сессии валютного межбанка. Замедление или полная остановка текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня, которая имеет шанс перерасти 22-го в попытку отскока.



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