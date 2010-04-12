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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 645646647648

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 234
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
49%
114
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне 27.00-27.05 обмінка
Вперше за довгий час бачу в обмінці комісію 0.2%
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:59

  Корнеев написав:Рівне 27.00-27.05 обмінка
Вперше за довгий час бачу в обмінці комісію 0.2%

МОВА ВІРА АРМІЯ :lol: :lol: :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте

Цікаво скільки для Зірочки треба перекинути десятків тисяч за день щоб оплатити витрати обмінки і щось заробити з такою маржою...
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте

Памятаю літом 2008 долар потихеньку просідав з 5.00 до 4.60, найменша маржа була 3 копійки,міняли тихо стогнали що немає заробітку і звалювали на моря відпочивати в очікуванні руху.А це було 0.6% :)
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:27

Корнеев я привела приклад у приватних
лютий на маржі не заробляє, лишень на гойданнях :roll:
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
zorka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:45

  Корнеев написав:Памятаю літом 2008 долар потихеньку просідав з 5.00 до 4.60, найменша маржа була 3 копійки,міняли тихо стогнали що немає заробітку і звалювали на моря відпочивати в очікуванні руху.А це було 0.6% :)

Були часи..
Був в банку, дожидався своєї черги. Переді мною чолов'яга поклав на стіл банкірши рюкзак з гривнями та запитав чи можна поміняти та відкрити доларовий депозит. "Как-то не правильно это все", щось таке сказав.

Запам'яталось тому я що довго чекав доки вона його оформить.. і доллар так, нижче 5 був. Take profit :) Щось він знав, або інтуіція..

До речі цей банк до 2014 мирно жив, працював.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:51

нерезы после позавчерашнего сокращения портфеля гривневых ОВГЗ на 270 млн, вчера вернули в свой портфель утраченный объем.
Одновременно позавчера они и валютных на 270 докупили ( долларовые)
Вообщем за 2 дня +250 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:12

  zzzzzz написав:нерезы после позавчерашнего сокращения портфеля гривневых ОВГЗ на 270 млн, вчера вернули в свой портфель утраченный объем.
Одновременно позавчера они и валютных на 270 докупили ( долларовые)
Вообщем за 2 дня +250 млн


И немножко подкосили гривневую ликвидность.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:16

  Patrick написав:
  Корнеев написав:Памятаю літом 2008 долар потихеньку просідав з 5.00 до 4.60, найменша маржа була 3 копійки,міняли тихо стогнали що немає заробітку і звалювали на моря відпочивати в очікуванні руху.А це було 0.6% :)

Були часи..
Був в банку, дожидався своєї черги. Переді мною чолов'яга поклав на стіл банкірши рюкзак з гривнями та запитав чи можна поміняти та відкрити доларовий депозит. "Как-то не правильно это все", щось таке сказав.

Запам'яталось тому я що довго чекав доки вона його оформить.. і доллар так, нижче 5 був. Take profit :) Щось він знав, або інтуіція..

До речі цей банк до 2014 мирно жив, працював.


А в осень-2008 все вернулось на круги своя. Сосед в Пенатах Сэмэнович тогда, в июле проспорил ДС бутылску португальского порвейна, не веря в осенне подорожание доллара, и до сих пор не рассчитался...

US
дядя Caша
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