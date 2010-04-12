Рівне 27.00-27.05 обмінка
Вперше за довгий час бачу в обмінці комісію 0.2%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:47
Re: Валютный рынок в контексте
Рівне 27.00-27.05 обмінка
Вперше за довгий час бачу в обмінці комісію 0.2%
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:59
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:10
Re: Валютный рынок в контексте
Цікаво скільки для Зірочки треба перекинути десятків тисяч за день щоб оплатити витрати обмінки і щось заробити з такою маржою...
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:14
Re: Валютный рынок в контексте
Памятаю літом 2008 долар потихеньку просідав з 5.00 до 4.60, найменша маржа була 3 копійки,міняли тихо стогнали що немає заробітку і звалювали на моря відпочивати в очікуванні руху.А це було 0.6%
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:27
Корнеев я привела приклад у приватних
лютий на маржі не заробляє, лишень на гойданнях
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:45
Були часи..
Був в банку, дожидався своєї черги. Переді мною чолов'яга поклав на стіл банкірши рюкзак з гривнями та запитав чи можна поміняти та відкрити доларовий депозит. "Как-то не правильно это все", щось таке сказав.
Запам'яталось тому я що довго чекав доки вона його оформить.. і доллар так, нижче 5 був. Take profit Щось він знав, або інтуіція..
До речі цей банк до 2014 мирно жив, працював.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:51
нерезы после позавчерашнего сокращения портфеля гривневых ОВГЗ на 270 млн, вчера вернули в свой портфель утраченный объем.
Одновременно позавчера они и валютных на 270 докупили ( долларовые)
Вообщем за 2 дня +250 млн
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:12
И немножко подкосили гривневую ликвидность.
US
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:16
А в осень-2008 все вернулось на круги своя. Сосед в Пенатах Сэмэнович тогда, в июле проспорил ДС бутылску португальского порвейна, не веря в осенне подорожание доллара, и до сих пор не рассчитался...
US
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