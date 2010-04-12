Додано: Сер 20 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 1,26 коп., на торгах среды вырос на 8,57 коп. до уровня 27,0876 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 8,11 коп., составил 27,0933 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.00 на цифре 27,10/27,13¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 16 минут доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к цифре 27,08/27,09 UAH/USD.



С этого момента «зеленые медведи» на межбанке встретили сопротивление, коррекция прекратилась, а уровни 27,08/27,09 UAH/USD оставались действующими до полудня. Полагаем, в игру вступила дополнительная гривневая ликвидность, появившаяся на рынке после минфиновского погашения ОВГЗ на сумму около 1,5 млрд. грн. Впрочем, этот рост количества гривни смогли «заметить» ли ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, продемонстрировав снижение с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых. Второй индикатор состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн., индицируя обратную картину.



Меж тем, сопротивление коррекции безналичного «американца» было сломлено, и по состоянию на 12.07 Киева доллар опустился к 27,075/27,085 UAH/USD, демонстрируя скромные плоды победы «зеленых медведей».



Нисходящий тренд «американца» на межбанковском валютном рынке был продолжен, и на обеденный перерыв около 13.15 межбанк ушел в сопровождении курса 27,065/27,075 UAH/USD.



В дальнейшем безналичная пара доллар-гривня продолжала снижаться, одновременно расширяя спред: к 14.00 до уровня 27,06/27,08, а спустя час к 27,055/27,075 UAH/USD.



К 13.30 безналичная пара доллар-гривня упала до 27,05/27,07 UAH/USD на фоне спада торговой активности.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,040/27,065 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 20 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0876 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,17% с 27,6883 UAH/USD до 27,0876 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 20 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов), на счетах экспортеров к среде оказалась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже, формируя на рынке локальное долларовое изобилие.



Во-вторых, участники рынка, уплатив накануне внушительную сумму налогов, опустошили свои гривневые резервы и лишившись возможности совершать системные покупки СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду на рынке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.



В-третьих, рынок безналичной пары доллар –гривня стал более «медвежьим» (19-го средневзвешенный курс доллара понизился на 1,26 коп., в среду потери составили 8,57 коп.), что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Дата: 20 февраля 2019 г. 16.58



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,0-02/27,06-08 UAH/USD (с утра – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)

€ – 30,65/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR, к полудню - 30,67/30,85 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.

Стабильность, установившаяся с 10.15 Киева на торгах безналичным «американцем» на валютном межбанке позволила валютчикам «неформального» рынка Днепра начать сужение спреда. Этому процессу также способствовало текущее равновесие покупок и продаж.



К 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня заметно сузили спред, удерживаясь, по сути, на месте сбалансированной торговлей: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сохранено устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара доллар-гривня ограничилась незначительной коррекцией менее значимых оферов. Биды наши валютчики «не трогали», опасаясь падения клиентского «приноса».



По итогам среды на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов

продержался всю сессию. Однако, в отличие от предыдущей сессии, это обстоятельство не спасло наличный рынок от незначительного снижения – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Дата: 20 февраля 2019 г. 16.13



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,02/27,08 UAH/USD (с утра 27,05/27,10 UAH/USD, к полудню 27,05/27,09 UAH/USD)

€ 30,70/30,76-78 UAH/EUR (с утра 30,70/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара по сути оставались на месте, с одной стороны удерживаемые равновесием спроса и оферов, с другой, с 10.5 до 12.07 Киева цена безналичного «американца» на межбанке не изменялась, лишая повод к откаты и наличный рынок.



Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка, ограничившись менее значимыми оферами доллара: 27,05/27,09 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке установился устойчивый нисходящий тренд, отвечая на аналогичные настроения в безналичной паре доллар-гривня.



По итогам среды равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени обеспечило незначительный прогресс на участке ликвидности - заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», обороты повысили показатели предыдущей сессии.

Вероятно, свою роль в росте ликвидности на столичном рынке сыграл установившийся с обеда «медвежий» тренд в паре доллар-гривня.



Дата: 20 февраля 2019 г. 16.30



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра - 27,05/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,10 UAH/USD)

€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,87 UAH/EUR, к полудню – 30,65/30,85 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.



До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам ограничиться сужением спреда.



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность немного понизилась, несмотря на сохранение баланса спроса и предложения.



Отсутствие оптовых сделок не позволило вырасти итоговой ликвидности, оставшейся на «посредственном» уровне и заслужившей от валютчиков Запорожья «тройку». Как и накануне.





Дата: 20 февраля 2019 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,03/27,13 UAH/USD (с утра - 27,10/27,20 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,17 UAH/USD)

€ – 30,75/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,83 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,83 UAH/EUR)

RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)



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