Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в эксклюзивном интервью Reuters заявил, что не видит необходимости в повышении ставок ФРС. По его ощущениям ставки в настоящий момент достигли нижней границы нейтрального уровня. По его словам, Федрезерв продолжит сокращение объема портфеля облигаций на балансе в следующем году. Сокращение может закончиться, когда баланс снизится до $1 трлн. Это приблизительно на $600 млрд ниже текущего значения. ФРС трижды повысила ставки в 2017 году и 4 раза в течение 2018 года. Последнее повышение ставок было осуществлено в декабре. Баланс ФРС после рецессии в период 2007–2009 годов увеличился до $4 трлн. Объем облигаций на балансе Федрезерв начал сокращать в конце 2017 года
Ставка по федеральным фондам оставалась возле нулевой отметки на протяжении почти 7 лет с начала 2009 года по конец 2015 года.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Типичная фраза бабушки у подъезда. Очень крепко экономическая и точная. А кто сделал рывок по объёму госдолга с 30-ти ярдов баков до 70 за несколько лет? Не ваш юго-восток привёл крепких хозяйственников,которые умножили на ноль армию и распилили всё что только можно и заложили фундамент "мышебратской помощи?" Тогда не было бардака в вашем понимании? 25% в гривне и 12 безналоговых в валюте? Батя красавчик по-вашему,крепко видимо грустите по мудрой решительной руке дваждынесудимого? Всё было шикарно,возмущений по курсу 8-мь и какой ценой это было сделано я что-то не припоминаю от вас,зато теперь регулярно вписываетесь за уровень процентов,с вумным видом выражаете глубокую озабоченность последствиями,почему молчали 5 лет назад
По курсу,котировки вы знаете,но хочу поделиться наблюдением работника обменки,грит человек,что по доллару идёт бойкая торговля,не успели сдать,как кто-то выкупает объём,бывают крупные сдачи и покупки,отправляем на опт,а вот евро просто стало завались,грит вообще перестали покупать,но сдают отменно ,приходится хозяину регулярно забирать вёдра евронала и пополнять гривной закрома,грит даже по дереву и злотому нормальный двусторонний движ,а вот с еврончиком прошла народная любовь,слишком видимо капризный стал,безвиз рулит только как заробитчанство,а не путешественников рай
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 20 лют, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав: Сейчас населению пришли максимальные месячные счета за услуги ЖКХ. Причем январские счета всегда самые высокие. Длинный месяц - 31 день + самая низкая средняя температура в году
Типичная платежка за отопление у пересичного с жилплощадью 40-60 м2 меньше $80 Влияние таких пересичных на валютный рынок ничтожно.
Правда не понятно почему долг за год вырос на 28 млрд.грн , аж до 56 млрд.грн по стране, а так да, влияние вообще ничтожное.
20 млн домогосподарств , збільшення на 28 млрд грн =1400 грн збільшення заборгованості для домогосподарства. З іншого боку , я припускаю що в розмір заборгованості включаються всі нарахлвані суми , а так як нараховуються вони першого числа , а сплачуються до 20-25 то й не дивно що збільшення середньомісячної оплати приводить до збільшення суми.... От якби нам дали цифру заборгованості станом на 28-30 кожного місяця - тодіб можна було робити якісь висновки.
budivelnik написав:З іншого боку , я припускаю що в розмір заборгованості включаються всі нарахлвані суми , а так як нараховуються вони першого числа , а сплачуються до 20-25 то й не дивно що збільшення середньомісячної оплати приводить до збільшення суми....