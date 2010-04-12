Додано: Сер 20 лют, 2019 16:57

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в эксклюзивном интервью Reuters заявил, что не видит необходимости в повышении ставок ФРС. По его ощущениям ставки в настоящий момент достигли нижней границы нейтрального уровня.

По его словам, Федрезерв продолжит сокращение объема портфеля облигаций на балансе в следующем году. Сокращение может закончиться, когда баланс снизится до $1 трлн. Это приблизительно на $600 млрд ниже текущего значения.

ФРС трижды повысила ставки в 2017 году и 4 раза в течение 2018 года. Последнее повышение ставок было осуществлено в декабре. Баланс ФРС после рецессии в период 2007–2009 годов увеличился до $4 трлн. Объем облигаций на балансе Федрезерв начал сокращать в конце 2017 года



Ставка по федеральным фондам оставалась возле нулевой отметки на протяжении почти 7 лет с начала 2009 года по конец 2015 года.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.