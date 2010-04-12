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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 647648649650

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 234
1. меньше 27
22%
52
2. 27 - 28.50
49%
114
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:57

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в эксклюзивном интервью Reuters заявил, что не видит необходимости в повышении ставок ФРС. По его ощущениям ставки в настоящий момент достигли нижней границы нейтрального уровня.
По его словам, Федрезерв продолжит сокращение объема портфеля облигаций на балансе в следующем году. Сокращение может закончиться, когда баланс снизится до $1 трлн. Это приблизительно на $600 млрд ниже текущего значения.
ФРС трижды повысила ставки в 2017 году и 4 раза в течение 2018 года. Последнее повышение ставок было осуществлено в декабре. Баланс ФРС после рецессии в период 2007–2009 годов увеличился до $4 трлн. Объем облигаций на балансе Федрезерв начал сокращать в конце 2017 года

Ставка по федеральным фондам оставалась возле нулевой отметки на протяжении почти 7 лет с начала 2009 года по конец 2015 года.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:02

  Vitalych-new написав:Просто бардак.....

Типичная фраза бабушки у подъезда.
Очень крепко экономическая и точная.
А кто сделал рывок по объёму госдолга с 30-ти ярдов баков до 70 за несколько лет?
Не ваш юго-восток привёл крепких хозяйственников,которые умножили на ноль армию и распилили всё что только можно и заложили фундамент "мышебратской помощи?"
Тогда не было бардака в вашем понимании?
25% в гривне и 12 безналоговых в валюте?
Батя красавчик по-вашему,крепко видимо грустите по мудрой решительной руке дваждынесудимого?
Всё было шикарно,возмущений по курсу 8-мь и какой ценой это было сделано я что-то не припоминаю от вас,зато теперь регулярно вписываетесь за уровень процентов,с вумным видом выражаете глубокую озабоченность последствиями,почему молчали 5 лет назад :?:

По курсу,котировки вы знаете,но хочу поделиться наблюдением работника обменки,грит человек,что по доллару идёт бойкая торговля,не успели сдать,как кто-то выкупает объём,бывают крупные сдачи и покупки,отправляем на опт,а вот евро просто стало завались,грит вообще перестали покупать,но сдают отменно ,приходится хозяину регулярно забирать вёдра евронала и пополнять гривной закрома,грит даже по дереву и злотому нормальный двусторонний движ,а вот с еврончиком прошла народная любовь,слишком видимо капризный стал,безвиз рулит только как заробитчанство,а не путешественников рай :P
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 20 лют, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:15

somilitark Да не интересный евро сейчас. Нет горок 1.6 - 1.25, 1.5 - 1.2 .. Вот раньше были движы. А сейчас, когда он на 1.25 заскочит?? И заскочит ли вообще.

Супер Марио это вам не Жан-Клод Трише. Времена Жана-Клода - райские для европатриотов, евро-быков и медведей, а также других зверей :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:42

  zzzzzz написав:
  Starikan написав:
  zzzzzz написав: Сейчас населению пришли максимальные месячные счета за услуги ЖКХ.
Причем январские счета всегда самые высокие.
Длинный месяц - 31 день + самая низкая средняя температура в году
Типичная платежка за отопление у пересичного с жилплощадью 40-60 м2 меньше $80 :wink:
Влияние таких пересичных на валютный рынок ничтожно.
Правда не понятно почему долг за год вырос на 28 млрд.грн , аж до 56 млрд.грн по стране, а так да, влияние вообще ничтожное.
20 млн домогосподарств , збільшення на 28 млрд грн =1400 грн збільшення заборгованості для домогосподарства.
З іншого боку , я припускаю що в розмір заборгованості включаються всі нарахлвані суми , а так як нараховуються вони першого числа , а сплачуються до 20-25 то й не дивно що збільшення середньомісячної оплати приводить до збільшення суми....
От якби нам дали цифру заборгованості станом на 28-30 кожного місяця - тодіб можна було робити якісь висновки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:55

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:З іншого боку , я припускаю що в розмір заборгованості включаються всі нарахлвані суми , а так як нараховуються вони першого числа , а сплачуються до 20-25 то й не дивно що збільшення середньомісячної оплати приводить до збільшення суми....


За спожитий газ споживач має заплатити до 10 числа місяця наступного за розрахунковим, якщо інше не вказано у договорі. https://gasolina-online.com/site/inform ... rmer_id=17


Cусіди жалілись, що невчасно заплатили (після 10) - пролетіли з субсидією.
Але так як лютий теплий і короткий, то витрати і здача готівкової валюти для цієї мети має йти вниз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:58

  budivelnik написав:20 млн домогосподарств , збільшення на 28 млрд грн =1400 грн збільшення заборгованості для домогосподарства.


Будивельник как всегда аккуратен с цифрами :mrgreen: Даже на начало 2014-го домохозяйств в Украине было не 20, а 17 млн. Минус Крым, минус часть Донбасса, минус 400 тыс человек в год эмиграция.

И из того, что останется, необходимо еще вычесть количество домохозяйств-субсидиантов (5-6 млн), потому что для них просрочка автоматически значит потерю субсидии, и никто не рискует.

В итоге в знаменателе у тебя будет 8-9 млн, а не 20. Так что прирост долга на 1 домохозяйство ты недооценил минимум в 2 раза!

https://news.finance.ua/ru/news/-/44101 ... nfografika
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 87579.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:01

Будивельник, все мимо.

1. Кол-во домохозяйств 12,9 млн.
2. Сравнение долга проводится на 01.01.2019 и аналогичной даты предыдущего года.

Причин роста задолженности.
1. Снижение за год кол-ва субсидиантов с 6,9 млн домохозяйств до 3,9 млн.
Проще говоря 3 млн урезали.
2. Рост счетов за услуги ЖКХ + слабая работа с должниками.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:11

Киев, Юность ПОВ опт на 18.00
27.03/27.08
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

Альфа продає по 27.08, нижче обмінок в моїй провінції, хоча раніше курс був вище Привата і ПОВ.
stryzhko
 
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