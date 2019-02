Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

#<1 ... 648649650651 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 235 1. меньше 27 23% 53 2. 27 - 28.50 49% 114 3. 28.50 - 30 19% 44 4. 30-35 5% 12 5. больше 35 5% 12 Всього голосів : 235 Додано: Сер 20 лют, 2019 18:43 дядя Caша написав: Корнеев написав: дядя Caша Так,а в липні я приїхав з морів і долар підскочив одразу на 5.60 буквально за день. Так,а в липні я приїхав з морів і долар підскочив одразу на 5.60 буквально за день.



В конце октября доллар на МБ был уже выше 7,0 UAH/USD. ДС тогда был на выставке "Гроши ЭКСПО 2008", рассылая по форуму "зеленые свистки". Кстати, в это время ветка отметила первый юбилей, миллион просмотров...



US



В первой половине октября 2008 откупал доллар по 6,38.Получал убытки от гривневых депозитов открытых при курсе 5,05 и 15% годовых.Привет Алексу 2006

Вас на сие хто -то насильничал?

В смысле...До обвала открывать депозит было логично, чтобы получать проценты.После начала обвала было логично пока не поздно вскочить в доллар.Как мы знаем он допрыгивал до 9-10 и устаканился на 8.В моих действиях нет не логичных поступков.Погодя по возврату доверия к бс были открыты гривнедепо при курсе 8.Смысл посыла в том, что просто сидеть буратиной в гривнедепе это буратинство.Нужно переворачиваться по ситуации.И насильничает это делать простая необходимость в прибыли.если у кого то её нет, то может он и не дышит уже. В смысле...До обвала открывать депозит было логично, чтобы получать проценты.После начала обвала было логично пока не поздно вскочить в доллар.Как мы знаем он допрыгивал до 9-10 и устаканился на 8.В моих действиях нет не логичных поступков.Погодя по возврату доверия к бс были открыты гривнедепо при курсе 8.Смысл посыла в том, что просто сидеть буратиной в гривнедепе это буратинство.Нужно переворачиваться по ситуации.И насильничает это делать простая необходимость в прибыли.если у кого то её нет, то может он и не дышит уже. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

В смысле... В смысле...

В прямом)))

Тут же трамвай,это очень сложно для тех,кто не из него и гавкает только из-за угла и регулярно на главную ветку,а потом вдруг вылазит от скуки из норки

Так что лучше назад,во избежание ,а вдруг ещё что-то по сопромату спросят,позор подкралси незаметно,как и с обвалами к вечеру на протяжении нескольких лет!!!



По теме,НБУ не даст ниже 27 зайти на МБ,ну может быть дадут команду перед вторым туром на покращення,а пока дрейфуем,в столице гривнелефицит,по регионам котировки выше и преобладает спрос,пока тракоров в полях не видно,рулят бигборды и завод бабла на них через то место,где нет гривен. В прямом)))Тут же трамвай,это очень сложно для тех,кто не из него и гавкает только из-за угла и регулярно на главную ветку,а потом вдруг вылазит от скуки из норкиТак что лучше назад,во избежание ,а вдруг ещё что-то по сопромату спросят,позор подкралси незаметно,как и с обвалами к вечеру на протяжении нескольких лет!!!По теме,НБУ не даст ниже 27 зайти на МБ,ну может быть дадут команду перед вторым туром на покращення,а пока дрейфуем,в столице гривнелефицит,по регионам котировки выше и преобладает спрос,пока тракоров в полях не видно,рулят бигборды и завод бабла на них через то место,где нет гривен. Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10311 З нами з: 30.12.09 Подякував: 271 раз. Подякували: 1928 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 21:28 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 1,26 коп., на торгах среды вырос на 8,57 коп. до уровня 27,0876 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 8,11 коп., составил 27,0933 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 20 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.00 на цифре 27,10/27,13¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 16 минут доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к цифре 27,08/27,09 UAH/USD.



С этого момента «зеленые медведи» на межбанке встретили сопротивление, коррекция прекратилась, а уровни 27,08/27,09 UAH/USD оставались действующими до полудня. Полагаем, в игру вступила дополнительная гривневая ликвидность, появившаяся на рынке после минфиновского погашения ОВГЗ на сумму около 1,5 млрд. грн. Впрочем, этот рост количества гривни смогли «заметить» ли ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, продемонстрировав снижение с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых. Второй индикатор состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн., индицируя обратную картину.



Меж тем, сопротивление коррекции безналичного «американца» было сломлено, и по состоянию на 12.07 Киева доллар опустился к 27,075/27,085 UAH/USD, демонстрируя скромные плоды победы «зеленых медведей».



Нисходящий тренд «американца» на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ был продолжен, и на обеденный перерыв около 13.15 межбанк ушел в сопровождении курса 27,065/27,075 UAH/USD.



В дальнейшем безналичная пара доллар-гривня продолжала снижаться, одновременно расширяя спред: к 14.00 до уровня 27,06/27,08, а спустя час к 27,055/27,075 UAH/USD.



К 13.30 безналичная пара доллар-гривня упала до 27,05/27,07 UAH/USD на фоне спада торговой активности.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,040/27,065 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 20 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0876 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,17% с 27,6883 UAH/USD до 27,0876 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 20 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов), на счетах экспортеров к среде оказалась двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже, формируя на рынке локальное долларовое изобилие.



Во-вторых, участники рынка, уплатив накануне внушительную сумму налогов, опустошили свои гривневые резервы и лишившись возможности совершать системные покупки СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 20 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в среду на рынке появилась двойная порция внешнеторговой выручки, половину которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.



В-третьих, рынок безналичной пары доллар–гривня стал более «медвежьим» (19-го средневзвешенный курс доллара понизился на 1,26 коп., в среду потери составили 8,57 коп.), что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В четвертых, как и накануне, лишнюю долларовую ликвидность выкупал регулятор, «накачивая» рынок гривней и пополнив свои «закрома» суммой до $15,0 млн.



Наличный рынок, ориентируясь на события валютного межбанка, откатывался в цене по паре доллар-гривня. Динамика снижения, как и на МЕЖБАНКЕ, выросла после полудня и на наличном рынке.



Более высокая курсовая динамика наличной пары доллар-гривня, полагаю, препятствовала прогрессу на участке ликвидности. По итогам среды лишь столичные валютчики рапортовали о незначительном росте оборотов, остальные населенные пункта были вынуждены признать регресс на этом участке.



Рынки всех системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) завершили сессию 20-го в равновесии спроса и оферов, которое, как мы указали выше, не уберегло ликвидность от потерь.

Одну из возможных причин снижения оборотов (выросшая курсовая динамика) мы упомянули выше.



Кроме того, дилеры-«неформалы» наличного рынка сетовали на пассивность клиентов. То ли по причине ожидания разворота тренда, то ли из-за отсутствия нужды в валютообменных операциях.



В течение среды позиция спрос наличного доллара либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 3,0-4,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-6,0 коп., позиция «предложение» упала на 4,0-7,0 коп.



Послеобеденная ставшая более динамичной, коррекция цен наличного «неформального» доллара предполагает подобное настроение на ближайших торгах ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в паре доллар-гривня.



Есть высокая вероятность реализации этого прогноза, базовым основанием которого являются текущие проблемы с гривневой ликвидностью и сохранение объемного притока СКВ из-за рубежа, характерное для четверга. Не в двойном, как в среду, но вполне достаточном для удовлетворения текущего довольно вялого интереса игроков межбанка к валюте США количестве.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных. С одной существенной оговоркой: в отличие от рынков других населенных пунктов, дилеры Днепра уже в дебюте сессии, опережая события на МЕЖБАНКЕ, заметно понизили действующие цены наличной пары доллар-гривня, лишь «косметически» ревизуя их в дальнейшем. Неслучайно, что позиция «спрос» наличного «американца» в Днепре в течение среды не претерпела изменений. В этом не было нужды.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 20 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,00-02/27,06-08 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.

Стабильность, установившаяся с 10.15 Киева на торгах безналичным «американцем» на валютном межбанке позволила валютчикам «неформального» рынка Днепра начать сужение спреда. Этому процессу также способствовало текущее равновесие покупок и продаж.



К 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня заметно сузили спред, удерживаясь, по сути, на месте сбалансированной торговлей: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сохранено устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара доллар-гривня ограничилась незначительной коррекцией менее значимых оферов. Биды наши валютчики «не трогали», опасаясь падения клиентского «приноса».



По итогам среды на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов

продержался всю сессию. Однако, в отличие от предыдущей сессии, это обстоятельство не спасло розничный наличный рынок от незначительного снижения – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», немного понизили «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение 20 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0-6,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,00-02/27,06-08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 20-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей, причем относительная дополуденная стабильность цен определялась «заморозкой» курса безналичной пары доллар-гривня на цифре 27,08/27,09 UAH/USD в период времени с 10.15 до 12.07 Киева.



Подобная стабильность позволила оптовикам наличного рынка Днепра к полудню ограничиться сужением спреда в паре доллар-гривня до уровня: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB по состоянию на 12.18 Киева.



На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сохранено устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара доллар-гривня ограничилась незначительной коррекцией менее значимых оферов. Биды наши валютчики «не трогали», опасаясь падения клиентского «приноса».



По итогам среды на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов

продержался всю сессию. Однако, в отличие от предыдущей сессии, это обстоятельство не спасло наличный рынок от незначительного снижения – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 20 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 19 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0-6,0 коп., офера стали ниже на 5,0-7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 февраля уровнями 30,65/30,83 UAH/EUR, констатировав в течение среды двухкопеечное снижение бидов на фоне коррекции оферов на 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 3,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение первой половины 20-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, практически не ревизуя ее цену из-за «естественного» равновесия покупок и продаж, ставшего в значительной степени следствием аналогичных настроения на межбанке, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и нисходящим застывшим трендом на рынке «зеленого» безнала после полудня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 20-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1338 к $1,1348 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 10 пункта.



Своим внутридневным повышением более значимых бидов наличная пара евро-гривня обязана именно этому «привесу» евро «в миру», а также внутридневной стабильности наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1342, пара евро-доллар сразу инициировала «ползучее» снижение, оказавшись около 08.00 Киева на цифре $1,1338.



Стартовавшая вскоре европейская сессия форекса по обыкновению сопровождалась размашистыми разнополярными колебаниями, однако при этом «базовая» отметка относительно которой совершались эти курсовые отскоки и провалы, до 18.00 Киева оставалась на месте: $1,1343.



С 17.50 обозначился восходящий тренд пары евро-доллар, вызванный ослаблением доллара (индекс доллар с этого момента инициировал динамичное снижение, начав с уровня 96,63 и остановившись на цифре 96,30 пункта, о причинах этого падения чуть ниже), забросивший пары евродоллар около 18.45 в диапазон $1,1360-1,1368, который пара не покидала до 20.48 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США слабо поднимается к иене и практически не меняется к евро перед публикацией протокола январского заседания FOMC Федрезерва.



Евро к 15.50 Киева стоил $1,1339 по сравнению с $1,1341 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро повысился до ¥125,60 со ¥125,46 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара вырос до ¥110,78 против ¥110,63 во вторник.



Индекс WSJ Dollar Index, показывающий стоимость доллара США относительно 16 основных мировых валют, в среду повысился на 0,08%.



Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января будет обнародован в среду в 21.00 Киева.



Участники рынка рассчитывают, что документ позволит им понять, насколько уверены представители американского Центробанка в своем решении «проявить терпение» в плане дельнейшего повышения ставок.



Также рынок следит за торговыми переговорами США и Китая, которые возобновились во вторник в Вашингтоне и должны продлиться до пятницы. У двух крупнейших экономик мира есть время до 01 марта для того, чтобы прийти к соглашению и избежать очередного витка взаимного увеличения импортных пошлин.

Тем временем иена продолжает снижаться третью сессию подряд. В среду ее ослаблению способствовали статданные по внешней торговле Японии, которые оказались слабее ожиданий рынка и повысили вероятность расширения экономических стимулов.



Как сообщалось, стоимость японского экспорта в прошлом месяце упала на 8,4% по сравнению с январем 2018 года, рекордными темпами с октября 2016 года, до ¥5,57 трлн. ($50,3 млрд.). Импорт в Японию снизился на 0,6% в годовом выражении, до ¥6,99 трлн.



Эксперты в среднем ожидали падения японского экспорта в январе на 5,5%, импорта - на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.



В среду на европейской сессии форекса, несмотря на отсутствие новостей и важной статистики, ряд европейских валют демонстрируют высокую волатильность. В частности, британский фунт снижается в паре с долларом и евро.



В обед Великобритания опубликовала индекс промышленных заказов за февраль, который оказался лучше ожиданий, тем не менее, этого не хватило для того, чтобы вернуть фунт к росту.



Пара фунт-доллар снизилась с $1,307 до $1,301.



Пара евро-фунт выросла с £0,867 до £0,871.



Пара евро-доллар торгуется практически без динамики, торги проходят в районе $1,1343. В целом пара планомерно движется к верхней границе канала $1,147.



Вечером протоколы с последнего заседания FOMC опубликует ФРС США. Вряд ли на поверхность всплывут новые подробности и факты, тем не менее, спекулянты не упустят шанс поиграть с долларом. Протокол должен подтвердить намерения Пауэлла повременить с повышением процентной ставки, явно должна прослеживаться «голубиная» риторика.



Однако, полагаю, в риторику Пауэлла внесли коррективы текущие переговоры о тарифах между Пенкином и Вашингтоном.



Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов.



Именно эта новость привела к повышению аппетита к риску и к ослаблению доллара: пара доллар-юань вернулась к минимумам в районе 6,70.

Дополнительный импульс этим настроениям придало расслабленное отношение президента США Дональда Трампа к 1 марта как к крайнему сроку переговоров: вчера он сказал, что это «не магическая дата».



На фоне более стремительного укрепления аппетита к риску в контексте последней новости иена активно распродавалась.



Стало быть, в среду вечером ожидается публикация протокола январского заседания FOMC. Профильные гуру рекомендуют искать в нем информацию о том, что заставило председателя ФРС Пауэлла и компанию дернуть аварийный тормоз после столь недавних агрессивных заявлений на декабрьском заседании FOMC, которые в значительной мере обусловили окончательное и патологическое падение акций в конце декабря.



Автор не ждет особых откровений от этого протокола - скорее всего, в нем будет сказано, что опасения по поводу роста волатильности на рынке и расширения кредитных спредов породили новые опасения, что системное событие на финансовом рынке может подорвать доверие, инфляционные ожидания и т. п.



Кроме того, появляется постепенное осознание того, что балансовая политика ФРС нуждается в переоценке настолько же или даже больше, чем прогнозы по процентным ставкам, особенно учитывая массированные выпуски казначейских бумаг для финансирования проводимого Трампом сокращения налогов.



В этом контексте стоит отдать президенту США должное. Как ниспровергателю закостенелых экономических законов.



Еще недавно инвесторы удивлялись, как можно заставить ФРС прекратить повышать ставку по федеральным фондам, если масштабный фискальный стимул разгонит инфляцию? Как можно сократить отрицательное сальдо внешней торговли, если сильный внутренний спрос и ответные тарифы будут увеличивать стоимость импорта, а американцам просто не хватит мощности для того, чтобы нарастить экспорт? И, наконец, как можно в условиях замедления китайской экономики и ослабления денежно-кредитной политики PBOC сохранить юань стабильным?



Трамп доказывает, что, несмотря на все вышеперечисленное, все возможно. И при этом находит единомышленников в самом Федрезерве.

В частности, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (третье лицо в табели о рангах ФРС) заметил, что вполне комфортно себя чувствует при текущем уровне ставки по федеральным фондам. По словам чиновника FOMC, она может быть повышена, лишь, если ВВП и инфляция преподнесут приятный сюрприз.



Срочный рынок перестал верить в продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС и выдает более чем 10%-ю вероятность ее ослабления в 2019.

Таким образом, первая задача Трампа выполнена - Федрезерв завершил цикл.



Ожидания «голубиной» риторики январского заседания FOMC стали одним из факторов роста пары евро-доллар выше основания 13-й фигуры.



Китай готов искусственно увеличить американский экспорт за счет переноса сборочных производств полупроводников из Мексики и Малайзии в Штаты. Параллельно с этим ослабление внутреннего спроса в США на фоне постепенного снижения значимости фискального стимула, а также потенциальная отмена или снижение тарифов будут приводить к сокращению импорта.



Отрицательное сальдо американского торгового баланса имеет неплохие шансы пойти вниз, а Трамп – заслужить очередную порцию политических бонусов



Однако, вопрос стабильности юаня на фоне снижения темпов роста китайского ВВП и необходимости расширения монетарного стимула является весьма непростым.



Даже предшественница Дж. Пауэлла на посту главы ФРС Дж. Йеллен отметила, что некоторые инструменты, которые центробанки используют для стабилизации экономики, приводят к ослаблению валютных курсов. Очень сложно найти грань между манипуляцией и денежно-кредитной политикой.

Но на этом фоне слухи о том, что Вашингтон просит Пекин удерживать свою валюту от девальвации, стали катализатором ралли пары евро-доллар. Евро двигается достаточно синхронно с юанем, что является очередным доказательством зависимости экономики еврозоны от торговых войн.



На самом деле стабильности китайской валюты Штаты могут достигнуть своими руками. При помощи ослабления доллара США. Судя по вышеупомянутому динамичному падению индекса доллара USDX, они не стали откладывать ослабление доллара в долгий ящик.



Напомним, что прошлом году пара доллар-юань выросли на 5%, достигнув осенью 10-летнего максимума, однако с тех пор просела на 2%, в том числе, из-за изменения риторики и стратегий ФРС.



Остается резюмировать очевидное: Дональд Трамп при своей внешней «несобранности» умеет ставить перед собой нерешаемые задачи и … решать их.

На повестке дня у Д.Трампа осталась его давнишняя мечта о слабом долларе, причем, судя по всему, президент США близок к ее воплощению в жизнь.



Остается гадать в каком направлении Д. Трамп бросит свой взгляд и как это может сказаться на динамике пары евро-доллар. Пока она удерживается выше отметки $1,1300, но все изменится, если Штаты начнут развяжут новую торговую войну. С еврозоной…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 20-го уровнями 30,65/30,83 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды стабильность бидов и оферов этой СКВ на 2,0-5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем 20 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра просели на 20 пунктов, офера не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», немного понизила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать не изменившемуся с закрытия вторника спроса и прибавившему 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 февраля по спросу понизилась на 20 пунктов, по оферам не претерпели изменений.



Как и предполагалось, сюжет торгов «зеленым» безналом 20-го оказался «бледной копией» сессии от 19 февраля.



Во вторник «американец» хотя бы посопротивлялся «большому фискальному дню».



Нынче двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа в комплекте со скромными возможностями гривневого ресурса изначально уронила цену СКВ в район 27,09 UAH/USD.



В среду, со слов валютных дилеров ряда системных банков, регулятора на рынке не видели. Но он не «прошел мимо» столь заметного (если судить по средневзвешенному курсу) снижения цены «американца», выкупив себе в резервы до $15,0 млн.



А пока рискнем предположить смену настроения на ближайшей сессии валютного межбанка. Замедление или полная остановка текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня, которая имеет шанс перерасти 22-го в попытку отскока.



