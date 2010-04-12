Vitl написав:дядя Caша написав:
В конце октября доллар на МБ был уже выше 7,0 UAH/USD. ДС тогда был на выставке "Гроши ЭКСПО 2008", рассылая по форуму "зеленые свистки". Кстати, в это время ветка отметила первый юбилей, миллион просмотров...
US
В первой половине октября 2008 откупал доллар по 6,38.Получал убытки от гривневых депозитов открытых при курсе 5,05 и 15% годовых.Привет Алексу 2006
я свои первые доллары покупал даже дешевле 2 гривен за единицу(гривна восемьдесят с чем-то копеек), но это было давно.
в те времена мало кто доллар покупал и обменок было мало. да и те не факт, что легально работали.