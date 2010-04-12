|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:02
я свои первые доллары покупал даже дешевле 2 гривен за единицу(гривна восемьдесят с чем-то копеек), но это было давно.
в те времена мало кто доллар покупал и обменок было мало. да и те не факт, что легально работали.
-
Lion+
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 09.06.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:57
zzzzzz написав:
Причин роста задолженности.
1. Снижение за год кол-ва субсидиантов с 6,9 млн домохозяйств до 3,9 млн.
Проще говоря 3 млн урезали.
2. Рост счетов за услуги ЖКХ + слабая работа с должниками.
Следует добавить следующее.
3. Отсутствие надлежащей юридической базы для борьбы с неплательщиками и должниками.
А почему эту базу никто не создает?
И тут у нас появляется пункт 4, который гласит:
4. Нет политической воли. Ведь неплатежи - шикарная дымовуха для воровства.
А почему у него нет политической воли?
5. А потому что Ахметов и Фирташ с ним делятся, а он жадный и бессовестный, хавает даже это.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6939
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:06
Докладываю ситуацию по меди.
Сегодня цена +1,5%.
Акции на рудники в среднем +4%.
Идет смена экономического уклада.
На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто.
Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные.
Все изменится до неузнаваемости.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6939
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 01:59
К сегодняшнму выступлению Путена. Что не прозвучало.
Шесть лет назад в майских указах он обещал:
1) сделать экономику России 5-й в мире. По факту на сегодняшний день она 11-12-я;
2) повысить производительность труда на 50%. По факту она за 6 лет выросла аж на 0,04%;
3) повысить реальные доходы населения на 40-60%. По факту на сегодняшний день они снизились за на 6%;
4) на сегодняшний день доля России в мировой экономике меньше, чем в 2000 г., когда этот гэбнявый недоносок пришел к власти.
Примечание: данные Росстата.
Но он им сегодня такую субмарину пообещал! А Рогозин пообещал добывать полезные ископаемые на Луне. Типа тогда заживем, своих ведь не хватает.
Не тех животных назвали шимпанзе.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6939
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14300
|1667868
|
|
|6562
|1406471
|
Сер 20 лют, 2019 09:24
ЛОБ
|
|159
|269588
|
|