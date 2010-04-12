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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 649650651652

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 235
1. меньше 27
23%
53
2. 27 - 28.50
49%
114
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:02

  Vitl написав:
  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:дядя Caша Так,а в липні я приїхав з морів і долар підскочив одразу на 5.60 буквально за день.


В конце октября доллар на МБ был уже выше 7,0 UAH/USD. ДС тогда был на выставке "Гроши ЭКСПО 2008", рассылая по форуму "зеленые свистки". Кстати, в это время ветка отметила первый юбилей, миллион просмотров...

US


В первой половине октября 2008 откупал доллар по 6,38.Получал убытки от гривневых депозитов открытых при курсе 5,05 и 15% годовых.Привет Алексу 2006 :D

я свои первые доллары покупал даже дешевле 2 гривен за единицу(гривна восемьдесят с чем-то копеек), но это было давно. :idea: :mrgreen:

в те времена мало кто доллар покупал и обменок было мало. да и те не факт, что легально работали.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:16

  Lion+ написав:я свои первые доллары покупал даже дешевле 2 гривен за единицу(гривна восемьдесят с чем-то копеек), но это было давно. :idea: :mrgreen:

в те времена мало кто доллар покупал и обменок было мало. да и те не факт, что легально работали.


В те времена долларом можно было за покупки рассчитаться, а вы говорите мало кто покупал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:57

  zzzzzz написав:Причин роста задолженности.
1. Снижение за год кол-ва субсидиантов с 6,9 млн домохозяйств до 3,9 млн.
Проще говоря 3 млн урезали.
2. Рост счетов за услуги ЖКХ + слабая работа с должниками.


Следует добавить следующее.

3. Отсутствие надлежащей юридической базы для борьбы с неплательщиками и должниками.
А почему эту базу никто не создает? :roll:
И тут у нас появляется пункт 4, который гласит:
4. Нет политической воли. Ведь неплатежи - шикарная дымовуха для воровства.
А почему у него нет политической воли?
5. А потому что Ахметов и Фирташ с ним делятся, а он жадный и бессовестный, хавает даже это. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:06

Докладываю ситуацию по меди.
Сегодня цена +1,5%.
Акции на рудники в среднем +4%.
Идет смена экономического уклада.
На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто.
Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные.
Все изменится до неузнаваемости.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:59

К сегодняшнму выступлению Путена. Что не прозвучало.
Шесть лет назад в майских указах он обещал:

1) сделать экономику России 5-й в мире. По факту на сегодняшний день она 11-12-я;
2) повысить производительность труда на 50%. По факту она за 6 лет выросла аж на 0,04%;
3) повысить реальные доходы населения на 40-60%. По факту на сегодняшний день они снизились за на 6%;
4) на сегодняшний день доля России в мировой экономике меньше, чем в 2000 г., когда этот гэбнявый недоносок пришел к власти.
Примечание: данные Росстата. :shock:
Но он им сегодня такую субмарину пообещал! А Рогозин пообещал добывать полезные ископаемые на Луне. Типа тогда заживем, своих ведь не хватает. :o
Не тех животных назвали шимпанзе. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:07

Киев, Юность. опт на 8.00 утра
27,02/27.09
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:45

zorka
Обовязково :)
Рівне без змін:
27.00-27.05
30.60-30.70
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

00/05
63/70
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
zorka
 
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