Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42

a_rebel написав: прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???

Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно

Наперед вдячний за консультацію! прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивноНаперед вдячний за консультацію!

Це не зовсім та гілка форуму, що вам потрібна. Втім коротка відповідь на ваше питання: "It depends". Це не зовсім та гілка форуму, що вам потрібна. Втім коротка відповідь на ваше питання: "It depends".

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.