Додано: Чет 21 лют, 2019 10:20

Libo написав: Докладываю ситуацию по меди.

Сегодня цена +1,5%.

Акции на рудники в среднем +4%.

Идет смена экономического уклада.

На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто.

Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные.

Все изменится до неузнаваемости.

Докладываю ситуацию по меди.Сегодня цена +1,5%.Акции на рудники в среднем +4%.Идет смена экономического уклада.На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто.Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные.Все изменится до неузнаваемости.

Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз. Распределенная генерация уменьшит потребность в каналах "последней мили".Кстати ростущую потребность в меди постоянно чем - то заменяют. Ретроспектива:- постоянный ток заменили переменным, что позволило поднять напряжение и уменьшить сечение проводов.- трансформаторы на 50 гц в телевизорах и прочей техники, заменили на ШИМ первичной обмотки, что уменьшило его массу на 2-4 порядка.- медные провода связи на оптоволокно и спутники.- медные провода заменили на биметаллические после открыти скинэффекта.а также- в электродвигателях огромный неподнятый пласт для улучшений по уменьшению материалоёмкости как обмоток, так и всего остального.- пьезодвигатели (которые фактически делают из песка) вытеснят традиционные электродвигатели на горизонте в 15 лет во многих сферах (Их сейчас в основном можно увидеть в системах стабилизации оптики), ждем окончания патентов, а также массовое освоение космоса, где им нету аналогов.- развите технологий вторичной переработки (а также законодательные инициативы и стимулы) может вернуть в строй миллионы тонн меди, которые сейчас трудноизвлекаемы.