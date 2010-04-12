Libo написав:Докладываю ситуацию по меди. Сегодня цена +1,5%. Акции на рудники в среднем +4%. Идет смена экономического уклада. На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто. Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные. Все изменится до неузнаваемости.
Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз. Распределенная генерация уменьшит потребность в каналах "последней мили". Кстати ростущую потребность в меди постоянно чем - то заменяют. Ретроспектива: - постоянный ток заменили переменным, что позволило поднять напряжение и уменьшить сечение проводов. - трансформаторы на 50 гц в телевизорах и прочей техники, заменили на ШИМ первичной обмотки, что уменьшило его массу на 2-4 порядка. - медные провода связи на оптоволокно и спутники. - медные провода заменили на биметаллические после открыти скинэффекта.
а также - в электродвигателях огромный неподнятый пласт для улучшений по уменьшению материалоёмкости как обмоток, так и всего остального. - пьезодвигатели (которые фактически делают из песка) вытеснят традиционные электродвигатели на горизонте в 15 лет во многих сферах (Их сейчас в основном можно увидеть в системах стабилизации оптики), ждем окончания патентов, а также массовое освоение космоса, где им нету аналогов. - развите технологий вторичной переработки (а также законодательные инициативы и стимулы) может вернуть в строй миллионы тонн меди, которые сейчас трудноизвлекаемы.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
Дата: 21 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.18
Мелкий опт «неформал»
$ 27,00/27,05 UAH/USD EUR 30,63/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ??? Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно Наперед вдячний за консультацію!
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая и низколиквидная сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ??? Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно Наперед вдячний за консультацію!
Це не зовсім та гілка форуму, що вам потрібна. Втім коротка відповідь на ваше питання: "It depends".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ??? Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно Наперед вдячний за консультацію!