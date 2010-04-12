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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 651652653654>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 235
1. меньше 27
23%
53
2. 27 - 28.50
49%
114
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:20

  Libo написав:Докладываю ситуацию по меди.
Сегодня цена +1,5%.
Акции на рудники в среднем +4%.
Идет смена экономического уклада.
На один электромобиль требуется в 10 раз больше меди, чем на одно авто.
Еще недавно мы меняли алюминиевые провода на медные, скоро будем менять медные на серебряные.
Все изменится до неузнаваемости.
:? :? :?

Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз. Распределенная генерация уменьшит потребность в каналах "последней мили".
Кстати ростущую потребность в меди постоянно чем - то заменяют. Ретроспектива:
- постоянный ток заменили переменным, что позволило поднять напряжение и уменьшить сечение проводов.
- трансформаторы на 50 гц в телевизорах и прочей техники, заменили на ШИМ первичной обмотки, что уменьшило его массу на 2-4 порядка.
- медные провода связи на оптоволокно и спутники.
- медные провода заменили на биметаллические после открыти скинэффекта.

а также
- в электродвигателях огромный неподнятый пласт для улучшений по уменьшению материалоёмкости как обмоток, так и всего остального.
- пьезодвигатели (которые фактически делают из песка) вытеснят традиционные электродвигатели на горизонте в 15 лет во многих сферах (Их сейчас в основном можно увидеть в системах стабилизации оптики), ждем окончания патентов, а также массовое освоение космоса, где им нету аналогов.
- развите технологий вторичной переработки (а также законодательные инициативы и стимулы) может вернуть в строй миллионы тонн меди, которые сейчас трудноизвлекаемы.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:20

7км 26,95-27,00
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:21

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.

Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.

Дата: 21 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.18

Мелкий опт «неформал»

$ 27,00/27,05 UAH/USD
EUR 30,63/30,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:25

  prodigy написав:7км 26,95-27,00

реальная отдача по 27?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:29

Re: Валютный рынок в контексте

прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!
a_rebel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:31

Привет из Днепра-3

К 10.26, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,00/27,02 UAH/USD на фоне некоторого крена рынка в сторону стабильности.

Дата: 21 февраля 2019 г. на 10.29
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,07 UAH/USD
€ 30,65/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая и низколиквидная сбалансированная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42

  a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!

Це не зовсім та гілка форуму, що вам потрібна. Втім коротка відповідь на ваше питання: "It depends".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:58

Привет из Днепра-4

Около 10.55 «американец» на межбанке опустился к 26,98/27,00 UAH/USD. Обороты «нормальные», со слов непосредственных участников, «танцуют все», сложно выделить «солистов» отката.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:59

  a_rebel написав:прошу пораду досвідчених форумчан: куди краще заходити з депозитом (банк) і який саме депозит (з поповненням, з капіталізацією, з дострок.зняттям) ???
Відповіді- тримай у трилітровій (банці) будуть сприйняті не дуже позитивно :)
Наперед вдячний за консультацію!


Вам сюда надо: "Байки про банки і не тільки... ". Там этот вопрос будет более уместным.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:14

a_rebel, зверніть увагу тут Бонус до депозиту

З пов.Ірина
Ірина_
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