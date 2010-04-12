RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 651652653654

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 235
1. меньше 27
23%
53
2. 27 - 28.50
49%
114
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:30

Печерск 26,90 - 27,10 (Лотерея)
26,85 - 27,10 (Кишеня)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 07.08.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:31

  дядя Caша написав:
  prodigy написав:7км 26,95-27,00


Спасибо.

Нельзя ли более расширенную сводку?

US


на 11:30
по доллару без изменений
26,95-27,00

евро 30,50-30,60
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2108 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:51

Привет из Днепра-6

Около 11.45 коррекция американца» взяла тайм-аут на фоне «вмешательства» регулятора в ход торгов. Не исключено, что выкуп с рынка $10,0 млн. по курсу 27,00 UAH/USD в «закрома» по Институтской 9, смог «заморозить» доллар на межбанке на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. На моменте относительное равновесие спроса и предложения.

Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «gриноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.

К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.

Дата: 21 февраля 2019 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,95/27,07 UAH/USD
€ – 30,70/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,410 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71132
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4630 раз.
Подякували: 8398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон прием
26,9-88/ по 2 коп вниз проседаем
30,5/
portoz
 
Повідомлень: 185
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17

Привет из Днепра-7

По состоянию на 12.12 цена доллара на межбанке немного выросла (26,99/27,01 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке «варягов» со своими покупками упавшей в цене валюты.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9995 UAH/USD, потеряв 9,38 коп.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71132
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4630 раз.
Подякували: 8398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:32

  Герой написав:
  prodigy написав:7км 26,95-27,00

реальная отдача по 27?

ДС - знову черговий клон.
А Ви нам не підскажете,останні дні майже кожного дня з"являється клон.А це клонує одна і та ж людина?
tea
 
Повідомлень: 17038
З нами з: 15.11.08
Подякував: 653 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:46

  tea написав:
  Герой написав:
  prodigy написав:7км 26,95-27,00

реальная отдача по 27?

ДС - знову черговий клон.
А Ви нам не підскажете,останні дні майже кожного дня з"являється клон.А це клонує одна і та ж людина?


Уже покойник.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71132
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4630 раз.
Подякували: 8398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:47

Днепр ЖД 27.00/27.05
В кармане было немного гришек, на всякий купил 200$
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 02.03.15
Подякував: 310 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 651652653654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1429, 1430, 1431
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14301 1668163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:13
moniks
Валютный рынок в мире 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6564 1406575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 11:23
prodigy
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14504)
21.02.2019 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.