Печерск 26,90 - 27,10 (Лотерея)
26,85 - 27,10 (Кишеня)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:31
на 11:30
по доллару без изменений
26,95-27,00
евро 30,50-30,60
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:51
Привет из Днепра-6
Около 11.45 коррекция американца» взяла тайм-аут на фоне «вмешательства» регулятора в ход торгов. Не исключено, что выкуп с рынка $10,0 млн. по курсу 27,00 UAH/USD в «закрома» по Институтской 9, смог «заморозить» доллар на межбанке на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. На моменте относительное равновесие спроса и предложения.
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «gриноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
Дата: 21 февраля 2019 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,07 UAH/USD
€ – 30,70/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,410 UAH/RUB
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:03
Re: Валютный рынок в контексте
Херсон прием
26,9-88/ по 2 коп вниз проседаем
30,5/
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.12 цена доллара на межбанке немного выросла (26,99/27,01 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке «варягов» со своими покупками упавшей в цене валюты.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9995 UAH/USD, потеряв 9,38 коп.
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:32
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:46
Уже покойник.
US
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:47
Днепр ЖД 27.00/27.05
В кармане было немного гришек, на всякий купил 200$
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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