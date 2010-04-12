Додано: Чет 21 лют, 2019 13:33

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,035/27,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.



Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.



К 10.26, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,00/27,02 UAH/USD на фоне некоторого крена рынка в сторону стабильности.



Около 10.55 «американец» на межбанке опустился к 26,98/27,00 UAH/USD. Обороты «нормальные», со слов непосредственных участников, «танцуют все», сложно выделить «солистов» отката.



К 11.12 котировки безналичного доллара под давлением преобладающих продаж понизились к 26,97/26,99 UAH/USD. Эксперты обращают внимание на повторение курсовых хроник отката среды: вначале большая «порция» снижения долларовых цен, а немногим погодя переход к более плавной коррекции.



Снижение долларовых цен на торгах валютного межбанка по маршруту среды сопровождалось признаками относительной стабилизации на рынке гривневого ресурса «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые ограничились расширением спреда с уровня 16,25/17,00% к отметке 15,50/17,00% годовых, понизив более значимые биды.



Эта «уклончивая» динамика противоречит некоторому снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 11.45 коррекция американца» взяла тайм-аут на фоне «вмешательства» регулятора в ход торгов.

Не исключено, что выкуп с рынка $10,0 млн. в «закрома» по Институтской 9 по курсу 27,00 UAH/USD, смог «заморозить» доллар на межбанке на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. На моменте относительное равновесие спроса и предложения.



По состоянию на 12.12 цена доллар на межбанке немного выросла (26,99/27,01 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке «варягов» со своими покупками упавшей в цене валюты.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9995 UAH/USD, потеряв 9,38 коп.



Наконец, около 13.15 на фоне не тронувшихся с отметки 26,99/27,01 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 20 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1340, просев к $1,1334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1337 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая и низколиквидная сбалансированная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.



Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, приостановленную гривневой интервенцией НБУ по 27,00 UAH/USD, тоже понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,01 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «Приноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 30,74/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,63/30,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,63/30,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,92/27,10 UAH/USD, евро – 30,45/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,00 UAH/USD, розница – 26,90/27,03 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,07 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,410 RUB/USD.



Февраль – месяц короткий, И, полагаю, появление 21-го во второй половине предпоследней зимней недели на рынке нерезидентов с «пробными» скупками упавшей в цене СКВ неслучайно.

Блиц-«консилиум» с авторитетными валютными дилерами системных коммбанков дал основание считать попытку отскока курса безналичного доллара «созревшей».



СКВ пробила концептуальнозначимый уровень 27,00 UAH/USD, хотя и не ушла глубже. Полагаю, это второй очевидный сигнал готовности безналичной пары доллар-гривня к смене тренда.



Кстати, «зеленые медведи», оккупировавшие межбанк с 15 февраля, уронив средневзвешенный курс доллара с уровня 27,2479 к пороговой отметке 27,0000 UAH/USD, явно там засиделись. Пора и честь знать.



Возможно, пятница с одноименным синдромом окажется хорошим поводом для попытки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала.

Судя по курсовой динамике наличного «неформального» доллара, показавшей робкий рост цен оферов, «наличка» тоже в значительной степени готова к появлению на рынке «зеленых быков».



US