RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653654655656

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 236
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
115
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

  serega_rubin написав:Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз.


Это очень глупое мнение.
Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Если это форма аренды, то долгосрочная аренда всегда менее выгодна, чем покупка и эксплуатация собственного авто. Не забываем, что в цивилизованном мире авто приобретается практически под 0% с нулевым даунпейментом и с помесячной выплатой в течение 3-5 лет.
А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто?
Отож.
Никоим образом.
Это все равно что утверждать, уплотнение пассажиров в ваших маршрутках снизит количество авто на дорогах, уменшит количество пробок и сделает наш Киев краше.
Будете покупать как миленькие. И по два, и по три, и каждому своему чаду по паре, а самой любимой любовнице менять модели к каждому дню конституции.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6939
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:08

odessit2007

АТБ обменка 26,80-26,95
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5021
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2108 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:13

  prodigy написав:odessit2007

АТБ обменка 26,80-26,95


Сдачу в супермаркете давать нечем... :lol:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71144
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4634 раз.
Подякували: 8399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?

Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3638
З нами з: 02.09.15
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов

40 лет назад не было технологий чтобы отпустить машину на выходные что бы она сама майнила доллары подвозя туристов, а потом вернулась в гараж через химчистку. И да Сибарит правильно заметил тонкости технологии.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 628
З нами з: 22.01.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:36

дядя Caша
03/08
66/75
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
zorka
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 30.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:41

  Сибарит написав:
  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?

Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).


Есть много разновидностей каршеринга, в т.ч. и карпулинг и райдшеринг ...
Есть даже коопы.
Стоят во дворе общественные авто. Берешь свободный, садишься и поехал. Приехал, заправил его, убрал и сдал ключи. Все как в кибуце.
Но мы то с вами родом из колхоза, мы умнее в этом плане, мы точно знаем, чем заканчивается это все вокруг колхозное, все вокруг мое, что следует за фазой развитого социализма.
А что следует за фазой развитого социализма?
Правильно. Перестройка. И далее полный демонтаж.
В моем колхозе за одну ночь демонтировали и разобрали по частям детский садик, клуб и хоздвор. Не тронули только школу, токарную мастерскую и магазин.
Потешатся с машинами и тоже растащат эти каршеринги по своим усадьбам.
У машины должен быть хозяин. Как и у всего прочего. :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6939
З нами з: 14.11.11
Подякував: 297 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:45

  Libo написав:А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто?
Отож.
Никоим образом.


Если действительно будет реализован автопилот, тогда посмотрим.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6693
З нами з: 21.09.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, поднявшийся в среду относительно доллара на 9,57 коп., на торгах четверга вырос на 8,50 коп. до уровня 27,0026 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,38 коп., составил 26,9995 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,035/27,055 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 10.01 Киева на цифре 27,01/27,03¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар, сохранив, хотя и несколько замедлив нисходящий тренд, просел к цифре 27,00/27,02 UAH/USD.

Ранняя, в дебюте торгов, нисходящая динамика пары доллар-гривня на межбанковском валютном рынке напоминала сюжет предыдущей сессии, когда основные потери курс «американец» понес на самом открытии торгов.

21-го на межбанке в это время преобладали продажи экспортной выручки, приток которой из-за рубежа к четвергу, как известно, растет. Наблюдались и «необязательные» предложения СКВ со стороны игроков, нуждавшихся в гривне.
На рынке гривневого ресурса наблюдался нисходящий тренд, о чем свидетельствовало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.

Меж тем, около 11.12 Киева безналичный «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 27,00 UAH/USD, обосновавшись на цифре 26,97/26,99 UAH/USD. Это стало сигналом для регулятора, тотчас появившегося на межбанке и приступившего к гривневым интервенциями, выкупив с рынка до $10,0 млн. по цене 27,00 UAH/USD.

Вмешательство НБУ «заморозило» цену доллара по состоянию на 11.35 на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. Присутствовавшие на рынке нерезиденты уяснили, что ожидать дальнейшей «просадки» долларовых цен не стоит, и начали приобретать СКВ.

Действия «варягов» развернули тренд безналичной пары доллар-гривня вверх, и уже полдень валютный межбанк встречал уровнями 26,99/27,01 UAH/USD.

Покупки доллара нерезидентами компенсировались сохранением продаж СКВ экспортерами, сбалансировав спрос и предложение, что сохранило цену 26,99/27,01 UAH/USD действующей до 14.00 Киева.
С этого часа началось снижение торговой активности, сопровождаясь расширением спреда курса СКВ: 26,995/27,020 UAH/USD.
Спустя час, около 15.00, «американец» уже был на уровне 26,985/27,030 UAH/USD.

К 15.35 безналичную пару доллар-гривня на опустевшем рынке подняли до 27,010/27,035 UAH/USD единичные покупки СКВ на фоне отсутствия продавцов доллара.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,015/27,040 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0026 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,48% с 27,6883 UAH/USD до 27,0026 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 21 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 15,50/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом на рынке сохранилось долларовое изобилие со среды из-за двойной порции поступления СКВ по причине длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов).

Во-вторых, со слов непосредственных участников торгов, на рынке наблюдалась нехватка гривневого ресурса, заставляя игроков продавать доллар ради нацвалюты.

В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал окат наличного доллара на рынке наличных.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 февраля выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, в среду на рынке сохранился избыток доллара, часть которого подлежала обязательной продаже.

Во-вторых, около полудня на межбанке активизировались покупки СКВ, нерезидентами, сбалансировав спрос и предложение.

В-третьих, по итогам дня рынке безналичной пары доллар-гривня оставался «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.

Во-четвертых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.

В-пятых, как и накануне, лишнюю долларовую ликвидность выкупал регулятор, «накачивая» рынок гривней и пополнив свои резервы суммой от $10,0 млн.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71144
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4634 раз.
Подякували: 8399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 653654655656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, imlex, THB, дядя Caша, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6565 1406638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 14:50
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1429, 1430, 1431
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14301 1668321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 12:13
moniks
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 269602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.