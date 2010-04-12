serega_rubin написав:Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз.
Это очень глупое мнение. Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске? Если это форма аренды, то долгосрочная аренда всегда менее выгодна, чем покупка и эксплуатация собственного авто. Не забываем, что в цивилизованном мире авто приобретается практически под 0% с нулевым даунпейментом и с помесячной выплатой в течение 3-5 лет. А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто? Отож. Никоим образом. Это все равно что утверждать, уплотнение пассажиров в ваших маршрутках снизит количество авто на дорогах, уменшит количество пробок и сделает наш Киев краше. Будете покупать как миленькие. И по два, и по три, и каждому своему чаду по паре, а самой любимой любовнице менять модели к каждому дню конституции.
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов
40 лет назад не было технологий чтобы отпустить машину на выходные что бы она сама майнила доллары подвозя туристов, а потом вернулась в гараж через химчистку. И да Сибарит правильно заметил тонкости технологии.
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Есть много разновидностей каршеринга, в т.ч. и карпулинг и райдшеринг ... Есть даже коопы. Стоят во дворе общественные авто. Берешь свободный, садишься и поехал. Приехал, заправил его, убрал и сдал ключи. Все как в кибуце. Но мы то с вами родом из колхоза, мы умнее в этом плане, мы точно знаем, чем заканчивается это все вокруг колхозное, все вокруг мое, что следует за фазой развитого социализма. А что следует за фазой развитого социализма? Правильно. Перестройка. И далее полный демонтаж. В моем колхозе за одну ночь демонтировали и разобрали по частям детский садик, клуб и хоздвор. Не тронули только школу, токарную мастерскую и магазин. Потешатся с машинами и тоже растащат эти каршеринги по своим усадьбам. У машины должен быть хозяин. Как и у всего прочего.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, поднявшийся в среду относительно доллара на 9,57 коп., на торгах четверга вырос на 8,50 коп. до уровня 27,0026 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,38 коп., составил 26,9995 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,035/27,055 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 10.01 Киева на цифре 27,01/27,03¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар, сохранив, хотя и несколько замедлив нисходящий тренд, просел к цифре 27,00/27,02 UAH/USD.
Ранняя, в дебюте торгов, нисходящая динамика пары доллар-гривня на межбанковском валютном рынке напоминала сюжет предыдущей сессии, когда основные потери курс «американец» понес на самом открытии торгов.
21-го на межбанке в это время преобладали продажи экспортной выручки, приток которой из-за рубежа к четвергу, как известно, растет. Наблюдались и «необязательные» предложения СКВ со стороны игроков, нуждавшихся в гривне. На рынке гривневого ресурса наблюдался нисходящий тренд, о чем свидетельствовало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.
Меж тем, около 11.12 Киева безналичный «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 27,00 UAH/USD, обосновавшись на цифре 26,97/26,99 UAH/USD. Это стало сигналом для регулятора, тотчас появившегося на межбанке и приступившего к гривневым интервенциями, выкупив с рынка до $10,0 млн. по цене 27,00 UAH/USD.
Вмешательство НБУ «заморозило» цену доллара по состоянию на 11.35 на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. Присутствовавшие на рынке нерезиденты уяснили, что ожидать дальнейшей «просадки» долларовых цен не стоит, и начали приобретать СКВ.
Действия «варягов» развернули тренд безналичной пары доллар-гривня вверх, и уже полдень валютный межбанк встречал уровнями 26,99/27,01 UAH/USD.
Покупки доллара нерезидентами компенсировались сохранением продаж СКВ экспортерами, сбалансировав спрос и предложение, что сохранило цену 26,99/27,01 UAH/USD действующей до 14.00 Киева. С этого часа началось снижение торговой активности, сопровождаясь расширением спреда курса СКВ: 26,995/27,020 UAH/USD. Спустя час, около 15.00, «американец» уже был на уровне 26,985/27,030 UAH/USD.
К 15.35 безналичную пару доллар-гривня на опустевшем рынке подняли до 27,010/27,035 UAH/USD единичные покупки СКВ на фоне отсутствия продавцов доллара.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 27,015/27,040 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 февраля.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0026 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,48% с 27,6883 UAH/USD до 27,0026 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 21 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 15,50/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом на рынке сохранилось долларовое изобилие со среды из-за двойной порции поступления СКВ по причине длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов).
Во-вторых, со слов непосредственных участников торгов, на рынке наблюдалась нехватка гривневого ресурса, заставляя игроков продавать доллар ради нацвалюты.
В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал окат наличного доллара на рынке наличных.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 февраля выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в среду на рынке сохранился избыток доллара, часть которого подлежала обязательной продаже.
Во-вторых, около полудня на межбанке активизировались покупки СКВ, нерезидентами, сбалансировав спрос и предложение.
В-третьих, по итогам дня рынке безналичной пары доллар-гривня оставался «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.
Во-четвертых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.
В-пятых, как и накануне, лишнюю долларовую ликвидность выкупал регулятор, «накачивая» рынок гривней и пополнив свои резервы суммой от $10,0 млн.