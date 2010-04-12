serega_rubin написав:Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз.
Это очень глупое мнение. Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске? Если это форма аренды, то долгосрочная аренда всегда менее выгодна, чем покупка и эксплуатация собственного авто. Не забываем, что в цивилизованном мире авто приобретается практически под 0% с нулевым даунпейментом и с помесячной выплатой в течение 3-5 лет. А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто? Отож. Никоим образом. Это все равно что утверждать, уплотнение пассажиров в ваших маршрутках снизит количество авто на дорогах, уменшит количество пробок и сделает наш Киев краше. Будете покупать как миленькие. И по два, и по три, и каждому своему чаду по паре, а самой любимой любовнице менять модели к каждому дню конституции.
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов
40 лет назад не было технологий чтобы отпустить машину на выходные что бы она сама майнила доллары подвозя туристов, а потом вернулась в гараж через химчистку. И да Сибарит правильно заметил тонкости технологии.
Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад. Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить? А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить? А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Есть много разновидностей каршеринга, в т.ч. и карпулинг и райдшеринг ... Есть даже коопы. Стоят во дворе общественные авто. Берешь свободный, садишься и поехал. Приехал, заправил его, убрал и сдал ключи. Все как в кибуце. Но мы то с вами родом из колхоза, мы умнее в этом плане, мы точно знаем, чем заканчивается это все вокруг колхозное, все вокруг мое, что следует за фазой развитого социализма. А что следует за фазой развитого социализма? Правильно. Перестройка. И далее полный демонтаж. В моем колхозе за одну ночь демонтировали и разобрали по частям детский садик, клуб и хоздвор. Не тронули только школу, токарную мастерскую и магазин. Потешатся с машинами и тоже растащат эти каршеринги по своим усадьбам. У машины должен быть хозяин. Как и у всего прочего.