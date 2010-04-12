Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

serega_rubin написав: Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз. Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз.

Это очень глупое мнение.Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?Если это форма аренды, то долгосрочная аренда всегда менее выгодна, чем покупка и эксплуатация собственного авто. Не забываем, что в цивилизованном мире авто приобретается практически под 0% с нулевым даунпейментом и с помесячной выплатой в течение 3-5 лет.А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто?Отож.Никоим образом.Это все равно что утверждать, уплотнение пассажиров в ваших маршрутках снизит количество авто на дорогах, уменшит количество пробок и сделает наш Киев краше.Будете покупать как миленькие. И по два, и по три, и каждому своему чаду по паре, а самой любимой любовнице менять модели к каждому дню конституции.