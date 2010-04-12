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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653654655656

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 236
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
115
3. 28.50 - 30
19%
44
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

  serega_rubin написав:Есть довольно уверенное мнение что каршеринг уменьшит глобальную потребность в автопарке в 10-20 раз.


Это очень глупое мнение.
Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?
Если это форма аренды, то долгосрочная аренда всегда менее выгодна, чем покупка и эксплуатация собственного авто. Не забываем, что в цивилизованном мире авто приобретается практически под 0% с нулевым даунпейментом и с помесячной выплатой в течение 3-5 лет.
А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто?
Отож.
Никоим образом.
Это все равно что утверждать, уплотнение пассажиров в ваших маршрутках снизит количество авто на дорогах, уменшит количество пробок и сделает наш Киев краше.
Будете покупать как миленькие. И по два, и по три, и каждому своему чаду по паре, а самой любимой любовнице менять модели к каждому дню конституции.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:08

odessit2007

АТБ обменка 26,80-26,95
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:13

  prodigy написав:odessit2007

АТБ обменка 26,80-26,95


Сдачу в супермаркете давать нечем... :lol:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?

Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов

40 лет назад не было технологий чтобы отпустить машину на выходные что бы она сама майнила доллары подвозя туристов, а потом вернулась в гараж через химчистку. И да Сибарит правильно заметил тонкости технологии.
serega_rubin
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дядя Caша
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але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:41

  Сибарит написав:
  Libo написав:Каршеринг существует и развивается в той или иной форме с конца 40-х годов. Уже скоро 100-летие будем праздновать. И достаточно взглянуть на количество автомобилей сегодня и 100 лет назад.
Ты откажешься от авто, если тебя сосед на работу станет подвозить?
А в магазин, в выходные, по делам, на бд на чем будешь ездить?
А заболел сосед, ты поругался с ним или он в отпуске?

Я от своего автомобиля не откажусь, но Вы путаете каршеринг с райдшерингом (карпулингом).


Есть много разновидностей каршеринга, в т.ч. и карпулинг и райдшеринг ...
Есть даже коопы.
Стоят во дворе общественные авто. Берешь свободный, садишься и поехал. Приехал, заправил его, убрал и сдал ключи. Все как в кибуце.
Но мы то с вами родом из колхоза, мы умнее в этом плане, мы точно знаем, чем заканчивается это все вокруг колхозное, все вокруг мое, что следует за фазой развитого социализма.
А что следует за фазой развитого социализма?
Правильно. Перестройка. И далее полный демонтаж.
В моем колхозе за одну ночь демонтировали и разобрали по частям детский садик, клуб и хоздвор. Не тронули только школу, токарную мастерскую и магазин.
Потешатся с машинами и тоже растащат эти каршеринги по своим усадьбам.
У машины должен быть хозяин. Как и у всего прочего. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:45

  Libo написав:А Уберы и Лифты сильно уменьшили количество авто?
Отож.
Никоим образом.


Если действительно будет реализован автопилот, тогда посмотрим.
Zebra
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