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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 654655656657

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 237
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
115
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:52

Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил. :?
Америка грейт эген. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:33

Re: Валютный рынок в контексте

... Лібо, ходіть сюди viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4589077#p4589077
...там вас не вистачає)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:57

  Libo написав:Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил. :?
Америка грейт эген. 8)


Какие будут тарифы на китайский ширпотреб?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 654655656657
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