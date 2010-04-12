Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил.
Америка грейт эген.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:52
Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил.
Америка грейт эген.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:33
Re: Валютный рынок в контексте
... Лібо, ходіть сюди viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4589077#p4589077
...там вас не вистачає)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:57
Какие будут тарифы на китайский ширпотреб?
главное оружие рашистов - ложь
|