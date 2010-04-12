Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил.
Америка грейт эген.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:52
Завтра последний день торговой и валютной войны.
Китайская делегация договорится с американцами.
Юань ревальвируют. Остальные валюты тоже. Трамп же обещал нам честную международную торговлю. Риспект. Выполнил.
Америка грейт эген.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:33
Re: Валютный рынок в контексте
... Лібо, ходіть сюди viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4589077#p4589077
...там вас не вистачає)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:57
Какие будут тарифы на китайский ширпотреб?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:29
Завтра последний день растаможки авто на еврономерах.
Доходы от таможни в первой декаде начали рост но во второй декаде месяца рост замедлился и доходы почти уравнялись с прошлогодними.
Как мне объясняли часть денег проходит по статье "таможенные поступления" , будет интересно посмотреть как упадет динамика в начале новой неделе.
По состоянию на сегодня ( вчера ) данные выглядят следующим образом.
Податкови надходження отстают от прошлгодних на 11% , но там Минфин крутит деньгами и они попадают в статистику в последние дни месяца.
Компенсация ПДВ на 343 млн ниже прошлогоднего показателя ( -13% )
Доходы от таможни пока что на 3% выше прошлогодних но превышение сокращается, в конце первой декады превышение было +10% , сейчас всего +3% ( 515 млн )
Доходы по спецфонду выше плана уже, туда кстати тоже идут деньги от растаможки, ожидается что эти средства пойдут на повышение пенсий ( или закрытие дыры по пенсионному фонду )
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:37
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58
пора покупать евро...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:02
Начнут...
One British supplier sent us mail this morning “Also pls remember to place your stock orders well before Brexit day March 27. Order enough stock to last through April in case of Hard Brexit has an effect to our deliveries. We will inform you asap if there is any development in this front” Jesus Christ its gonna be war between eu and gb or what?
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:20
ложь.
завтра последний день льготного периода для растаможки авто на еврономерах
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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