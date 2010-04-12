Додано: Чет 21 лют, 2019 21:31



Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, поднявшийся в среду относительно доллара на 9,57 коп., на торгах четверга вырос на 8,50 коп. до уровня 27,0026 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,38 коп., составил 26,9995 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,035/27,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 10.01 Киева на цифре 27,01/27,03¸ в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар, сохранив, хотя и несколько замедлив нисходящий тренд, просел к цифре 27,00/27,02 UAH/USD.



Ранняя, в дебюте торгов, нисходящая динамика пары доллар-гривня на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НАПОМИНАЛА СЮЖЕТ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ, КОГДА ОСНОВНЫЕ ПОТЕРИ КУРС «АМЕРИКАНЕЦ» ПОНЕС НА САМОМ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ.



21-го на межбанке в это время преобладали продажи экспортной выручки, приток которой из-за рубежа к четвергу, как известно, растет. Наблюдались и «необязательные» предложения СКВ со стороны игроков, нуждавшихся в гривне.

На рынке гривневого ресурса наблюдался нисходящий тренд, о чем свидетельствовало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн. грн. к отметке 52 118,2 млн. грн.



Меж тем, около 11.12 Киева безналичный «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 27,00 UAH/USD, обосновавшись на цифре 26,97/26,99 UAH/USD. Это стало сигналом для регулятора, тотчас появившегося на межбанке и приступившего к гривневым интервенциями, выкупив с рынка до $10,0 млн. по цене 27,00 UAH/USD.



Вмешательство НБУ «заморозило» цену доллара по состоянию на 11.35 на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. Присутствовавшие на рынке нерезиденты уяснили, что ожидать дальнейшей «просадки» долларовых цен не стоит, и начали приобретать СКВ.



Действия «варягов» развернули тренд безналичной пары доллар-гривня вверх, и уже полдень валютный межбанк встречал уровнями 26,99/27,01 UAH/USD.



Покупки доллара нерезидентами компенсировались сохранением продаж СКВ экспортерами, сбалансировав спрос и предложение, что сохранило цену 26,99/27,01 UAH/USD действующей до 14.00 Киева.

С этого часа началось снижение торговой активности, сопровождаясь расширением спреда курса СКВ: 26,995/27,020 UAH/USD.

Спустя час, около 15.00, «американец» уже был на уровне 26,985/27,030 UAH/USD.



К 15.35 безналичную пару доллар-гривня на опустевшем рынке подняли до 27,010/27,035 UAH/USD единичные покупки СКВ на фоне отсутствия продавцов доллара.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,015/27,040 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 21 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0026 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,48% с 27,6883 UAH/USD до 27,0026 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 21 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,00% годовых (с 12.10 Киева – 15,50/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежит обязательной продаже. При этом на рынке сохранилось долларовое изобилие со среды из-за двойной порции поступления СКВ по причине длинных выходных в Америке (США 18-го отмечали День президентов).



Во-вторых, со слов непосредственных участников торгов, на рынке наблюдалась нехватка гривневого ресурса, заставляя игроков продавать доллар ради нацвалюты.



В-третьих, коррекцию безналичного «американца» поддержал окат наличного доллара на рынке наличных.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со среды на рынке сохранился избыток доллара, часть которого подлежала обязательной продаже.



Во-вторых, около полудня на межбанке активизировались покупки СКВ, нерезидентами, сбалансировав спрос и предложение.



В-третьих, по итогам дня рынок безналичной пары доллар-гривня оставался «медвежьим», что, как известно, способствует росту ликвидности.



В-четвертых, из-за нехватки гривни и долларового изобилия экспортеры не стали «придерживать» валюту, добиваясь ее подорожания по причине реальных рисков потерь на курсе.



В-пятых, как и накануне, лишнюю долларовую ликвидность выкупал регулятор, «накачивая» рынок гривней и пополнив свои резервы суммой от $10,0 млн.



Наличный рынок весьма оперативно отреагировал на перемены настроения в безналичной паре доллар-гривня.

Уже к 12.15 Киева, реагируя на появление на межбанке покупателей СКВ, заморозивших откат и даже немного приподняв действующие цены на 1,0 коп. по обеим позициям, валютчики-«неформалы» Днепра повысили обе позиции наличного доллара на 6,0-7,0 коп., сыграв на опережение.



Подобная картина наблюдалась и на рынках других системных центров валютообменного бизнеса. Наличный доллар, а вместе с ним и евро, после полудня росли в цене повсеместно, причем динамика подорожания заметно опережала рост безналичного «американца» на межбанке.

Мы не исключаем, что катализировался «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня появлением на рынке толики свежей гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Возможно, из-за выплат пенсий и жалованья.



За исключением Запорожья, рынок которого по итогам четверга оказался в дисбалансе и доминировании спроса, остальные рынки завершили торги 21-го в равновесии спроса и предложения.



Думается, дилерам рынков «остальных» городов удалось подобрать оптимальные значения цен, устраивавших и покупателей и продавцов СКВ.

Это позволило оборотам за четверг всех рынков повторить показатели предыдущей сессии.



Мы не исключаем, что возможному прогрессу на этом участке помешал послеполуденный разворот ранка наличного доллара вверх, а эта перемена, как известно, не лучшим образом сказывается на ликвидности: потенциальные продавцы СКВ начинают «придерживать» валюту, рассчитывая на пролонгацию восходящего тренда, а возможные покупателям подорожавшая СКВ могла оказаться не по карману.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара вырос на 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра, где торги 21-го начались с заниженных уровней0, офера прибавили 1,0-6,0 коп. (лидерство в росте сохранил рынок Днепра). В этом контекст, возвращаясь к случившемуся итоговому «перекосу» на рынке Запорожья, нелишне указать на очень скромные дневные «привесы» «американца» в этот городе: плюс 2,0 коп по спросу и 3,0 коп. по оферам. Не исключено, что «нерешительность» запорожцев стоила им дисбаланса.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца»

либо не изменились (Запорожье, Днепр), либо выросли на 2,0-3,0 коп., позиция «предложение» прибавила 2,0-4,0 коп.



Полагаю, послеобеденный динамичный рост курса наличного «американца» в сопровождении аналогичного, но более сдержанного повышения «зеленого» безнала дают веские основания ожидать на пятничной сессии доминирования «зеленых быков».



Базовыми основаниями для этих ожиданий являются следующие «обстоятельства».



Во-первых, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня «неприлично» затянулся. С 15 февраля пара по средневзвешенному курсу понизилась с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD, потеряв 0,90%. Так что отскок или смена тренда созрели хотя бы по этой причине.



Во-вторых, 22-го пятница. В этот день значительная часть игроков, стараясь обезопасить свои активы во время выходных, входит в «старый надежный» доллар, дополнительно стимулируя спрос на эту валюту. Речь идет о пресловутом «пятничном синдроме».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 февраля в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных. С одной существенной оговоркой: как и накануне, в отличие от рынков других населенных пунктов, дилеры Днепра начали торги 21-го с заниженных уровней, в оставшееся время сумев догнать и даже опередить события на МЕЖБАНКЕ, завершив торги четверга в балансе и с приличными оборотами.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 21 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,403/0,411 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.



До полудня нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».

Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра в это время дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд во всех работавшихся валютах.



По итогам четверга в розничном сегменте наличного рынка Днепра баланс спроса и оферов продержался всю сессию. Это позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение 21 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 5,0-7,0 коп., офера стали выше на 6,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 2,0-4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,02/27,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 21-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей, причем стартовые уровни долларовых цен были заметно ниже, чем дебютные котировки наличного «американца» на других рынках.



Из-за «низкого» старта в дополуденную часть сессии оптовикам не пришлось радикально изменять цены открытия, ограничившись коррекцией менее значимых оферов и по сути «не трогая» биды. Подобным манером оптовики сохраняли клиентский «принос» на фоне становящихся более привлекательными для покупок оферов доллара.



В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра установились следующие цены: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд во всех работавшихся валютах.



По итогам четверга на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов

продержался всю сессию. Это позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «четверку с минусом», повторили не самые худшие показатели предыдущей сессии.



На протяжении 21 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре выросли на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 20 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера поднялись на на 2,0-4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 февраля уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов н 2,0-5,0 коп., на фоне повышения оферов на 5,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 2,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение первой половины 21-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену из-за коррекции «зеленого» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке безналичного «американца» после полудня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 21-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1334 к $1,1347 прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 13 пунктов.



Своим внутридневным повышением обеих позиций наличная пара евро-гривня обязана как этому «привесу» евро «в миру», так и внутридневному подорожанию наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1340, оказавшимся впоследствии «базовым», пара евро-доллар сразу втянулась в разнополярные колебания в пределах диапазона $1,1335-1,1350, который с началом европейской сессии рынка forex стал заметно шире ($1,1325-1,1365), приподняв «базовую» отметку до $1,1345.

Эти ставшие более «размашистыми» колебания пары евро-доллар сохранились до 16.20 Киева, после чего пара «угомонилась», инициировав ползучий нисходящий тренд и не покидая ставший более узким валютный коридор ($1,1325-1,1331) до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Незадолго до киевского полудня евро продолжает рост против доллара.



После выхода протокола заседания FOMC ФРС США, который оказался «мягким» по тону, пара евро-доллар поднялась к недельных максимумов на $1,1330, а индекс доллара USDX остается в боковом тренде в районе 96,60 пункта.



Далее макростатистика из США: заказы на товары длительного пользования, продажи на вторичном рынке жилья и еженедельные данные по безработице.



В центре внимания переговоры между США и Китаем, которые оказывают поддержку интересу к риску и рисковым активам, включая евро.



Вероятность введения США новых пошлин на импорт европейских автомобилей ограничивает рост евро.



Такой антураж в паре евро-доллар на исходе первой половины четверга.



Падение пары ограничено на отметках $1,1308, $1,1234 и $1,1215, а рост на $1,1371 и $1,1394.



Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на послеобеденных европейских торгах в четверг.



Трейдеры оценивают протоколы январских заседаний FOMC Федрезерва и Евроцентробанка, а также статистические данные.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.



Пара евро-доллар по состоянию на 16.00 Киева торгуется на уровне $1,1363 по сравнению с $1,1338 по итогам предыдущей сессии.



Доллар слабеет на фоне слабых статданных, несмотря на то, что протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января показал, что настрой руководителей американского ЦБ является далеко не столь «голубиным», как полагали многие.



Руководители ФРС рассчитывают завершить сокращение объема активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, показал протокол.



Статданные, обнародованные в четверг, указали на снижение ключевого показателя инвестиций бизнеса в США в декабре по итогам четвертого из последних пяти месяцев.



Индекс заказов на средства производства без учета авиационного оборудования упал в позапрошлом месяце на 0,7% относительно ноября, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем ожидали его увеличения на 0,2%.



Поддержку европейской валюте в четверг оказали благоприятные статданные по экономике еврозоны. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в регионе в феврале увеличился до 51,4 пункта по сравнению с январским значением в 51 пункт, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 51,1 пункта.



Тем временем, ЕЦБ дал понять, что рассматривает возможность запуска очередного раунда долгосрочных целевых кредитов (TLTRO) для банков еврозоны. Такой шаг будет означать наращивание стимулирования в еврозоне.



ЕЦБ намерен к мартовскому заседанию сделать выводы, является ли замедление темпов экономического подъема в еврозоне достаточным, чтобы ослабить среднесрочные перспективы роста экономики и инфляции и потребовать запуска нового раунда программы долгосрочного кредитования банков, говорится в протоколе январского заседания.



Курс доллара относительно иены опустилась до ¥110,67 против ¥110,85 накануне.



Курс евро к иене составляет 125,75 иены по сравнению с ¥125,69 на закрытие предыдущих торгов.



Курс фунта стерлингов поднялся до $1,3086 против $1,3050 накануне.



Ближе к вечеру стало очевидна неспособность пары евро-доллар преодолеть двухнедельные максимумы.



Папа евро-доллар по состоянию на 17.00 Киева не смогла преодолеть 2-недельные максимумы в области $1,1360.



Пара восстановилась от дневных минимумов около $1,1320 после роста оптимизма по поводу переговоров между США и КНР, и заявлениями госсекретаря США Помпео об их успехе.



Данные США по заказам на товары длительного пользования и индексу активности ФРБ Филадельфии оказались слабее прогнозов, отчет по рынку труда был сильным.



Как и ранее, динамика евро будет зависеть от хода торговых переговоров между США и Китаем. Уровни сопротивления лежат на уровнях $1,1371, $1,1382 и $1,1394, уровни поддержки располагаются: $1,1308, $1,1234.



Меж тем приходится констатировать, что пара евро-доллар, вопреки нашим ожиданиям, на этой неделе не сделала сколь-нибудь решительной попытки снова пойти к минимумам года, несмотря на обилие поступивших ранее новостей, играющих против евро (слабые данные по разным странам еврозоны, заявление со стороны ЕЦБ о возможности старта аукционов LRTO по предоставлению ликвидности).



Начиная со вторника, пара стабилизировалась в диапазоне приблизительно $1,1340-1,1350.

Пара показала попытку снизиться по итогам публикации протоколов заседания FOMC ФРС в среду, поскольку их тон, несмотря на относительную «мягкость», был все-таки более «жестким», чем ожидал рынок.



Возможно, рынки полагали, что протоколы более четко обозначат разворот ФРС в пользу полного отказа от повышения ставок, однако этого не произошло. Многие члены комитета FOMC все еще считают, что повышения ставки будут подходящими, если экономика будет расти в соответствии с прогнозами.



Пара евро-доллар упала с уровней в районе $1,1370 перед публикацией протоколов ФРС в 21.00 Киева до $1,1333, однако уже ранним утром четверга вернулась к разнополярным колебаниям, пытаясь на европейской сессии немного подрасти, маскируя эти попытки широким диапазоном курсового хаоса.



На текущий момент (21.15 Киева) приходится констатировать, что пара евро-доллар смогла каким-то образом поглотить весь новостной негатив последних дней и техническая картина переломилась в пользу скорее роста, чем снижения.



Мы полагаем, что в создавшейся ситуации пара евро-доллар вполне способная показать еще одну локальную вершину, третью по счету в этом году, поднявшись к отметке $1,14, однако позже все равно перейдет к снижению. Вполне вероятно на сосредоточения Дональда Трампа на тарифах для европейских автомобилестроителей.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 21-го уровнями 30,65/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом в течение четверга рост бидов на 2,0-5,0 коп. на фоне повышения на 5,0-8,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение четверга по спросу, и прибавив 10 пунктов по предложению



Торги рублем 21 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,403/0,411 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра выросли на 30 пунктов, офера прибавили столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать не изменившемуся с закрытия среды спросу и прибавившему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 февраля по спросу и по оферам прибавили по 30 пунктов.



Февраль – месяц короткий, И, полагаю, появление 21-го во второй половине предпоследней зимней недели на рынке нерезидентов с «пробными» скупками упавшей в цене СКВ неслучайно.

Блиц-«консилиум» с авторитетными валютными дилерами системных коммбанков дал основание считать попытку отскока курса безналичного доллара «созревшей».



СКВ пробила концептуальнозначимый уровень 27,00 UAH/USD, хотя и не ушла глубже. Полагаю, это второй очевидный сигнал готовности безналичной пары доллар-гривня к смене тренда.



Кстати, «зеленые медведи», оккупировавшие межбанк с 15 февраля, уронив средневзвешенный курс доллара с уровня 27,2479 к пороговой отметке 27,0000 UAH/USD, явно там засиделись. Пора и честь знать.



Возможно, пятница с одноименным синдромом окажется хорошим поводом для попытки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала.

Судя по курсовой динамике наличного «неформального» доллара, показавшей робкий рост цен оферов, «наличка» тоже в значительной степени готова к появлению на рынке «зеленых быков».



Полагаю, послеобеденный динамичный рост курса наличного «американца» в сопровождении аналогичного, но более сдержанного повышения «зеленого» безнала дают веские основания ожидать на пятничной сессии доминирования «зеленых быков».



Базовыми основаниями для этих ожиданий являются следующие «обстоятельства».



Во-первых, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня «неприлично» затянулся. С 15 февраля пара по средневзвешенному курсу понизилась с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD, потеряв 0,90%. Так что отскок или смена тренда созрели хотя бы по этой причине.



Во-вторых, 22-го пятница. В этот день значительная часть игроков, стараясь обезопасить свои активы во время выходных, входит в «старый надежный» доллар, дополнительно стимулируя спрос на эту валюту. Речь идет о пресловутом «пятничном синдроме».



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