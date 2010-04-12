дядя Caша написав:ребе Нок написав:
Жили бы как Адам и Ева в Раю.
Голые, неграмотные и без секса...
US
Все это купим
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:08
Все это купим
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:11
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,02/27,09
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:11
Re: Валютный рынок в контексте
Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.
Считаю, что всё что выше 26.80 это загон аленей.
При условии что цена на сталь, руду и пшеницу не упадут в пропасть.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:51
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.
Дата: 22 февраля 2019 г. на 09.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,77/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:01
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:22
дядя Caша
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
Секс був, але Адам і Єва явно не встигли ним зайнятись, яблук захотілось спочатку.На порожній шлунок не айс
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:27
Re: Валютный рынок в контексте
26.95-27.10
30.55-30.75
Продаж виріс напередодні вихідних.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28
Привет из Днепра-3
Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,020/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная по-утреннему сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
Дата: 22 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,02/27,10 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».
US
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