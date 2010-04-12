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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 656657658659

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:08

  дядя Caша написав:
  ребе Нок написав:
  vitaliian написав:ребе Нок"Эх знать бы докуда просядем, а потом докуда дорастем :twisted:
тогда никто бы не работал все только покупали летом доллары а продавали осенью и наступило бы всеобщее украинское счастье, которое как и любое другое заканчивается в один день.

Жили бы как Адам и Ева в Раю.


Голые, неграмотные и без секса...

US

Все это купим :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:11

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,02/27,09
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:11

Re: Валютный рынок в контексте

Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.
Считаю, что всё что выше 26.80 это загон аленей.
При условии что цена на сталь, руду и пшеницу не упадут в пропасть.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:51

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.

Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.


Дата: 22 февраля 2019 г. на 09.40

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,05/27,15 UAH/USD
€ – 30,77/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:01

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:22

дядя Caша
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!

Секс був, але Адам і Єва явно не встигли ним зайнятись, яблук захотілось спочатку.На порожній шлунок не айс :D
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:27

Re: Валютный рынок в контексте

26.95-27.10
30.55-30.75
Продаж виріс напередодні вихідних.
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28

Привет из Днепра-3

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,020/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная по-утреннему сбалансированная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.

Дата: 22 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,02/27,10 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».

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дядя Caша
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