Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:51

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.



Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.





Дата: 22 февраля 2019 г. на 09.40



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,05/27,15 UAH/USD

€ – 30,77/30,85 UAH/EUR

RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB



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