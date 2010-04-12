ребе Нок написав:ребе Нок написав:
Жили бы как Адам и Ева в Раю.
Голые, неграмотные и без секса...
US
Все это купим [/quote]
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:00
Все это купим [/quote]
US
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06
Привет из Днепра-4
С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.
Дата: 22 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.34
Мелкий опт «неформал»
$ 27,030/27,078 UAH/USD
EUR 30,68/30,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.
US
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:11
pirat-d Второй месяц еще даже не закончился.
По январю сальдо от НБУ будет через пару недель. Держстат дает данные еще позже , примерно на 1,5 месяца.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:12
Урожай 93 года поможет
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:14
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19
Re: Валютный рынок в контексте
26.95-27.05
30.55-30.70
подорожчаня закінчилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:27
[color=#008000]Привет из Днепра-5
Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.
Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.
US[/color]
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:43
Я не вижу противоречия.
Увеличение остатков произошло за счет уменьшения депосертификатов овернайт. Тот факт, что банки меньше понесли в НБУ, говорит о том, что им нужно больше гривны для более выгодных вложений или для текущих операций.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:48
Привет из Днепра-6
К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.
US
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