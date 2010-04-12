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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 658659660661>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:00

  ребе Нок написав:
  ребе Нок написав:
  vitaliian написав:ребе Нок"Эх знать бы докуда просядем, а потом докуда дорастем :twisted:
тогда никто бы не работал все только покупали летом доллары а продавали осенью и наступило бы всеобщее украинское счастье, которое как и любое другое заканчивается в один день.

Жили бы как Адам и Ева в Раю.


Голые, неграмотные и без секса...

US

Все это купим :roll:[/quote]

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06

Привет из Днепра-4

С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.

Дата: 22 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 27,030/27,078 UAH/USD
EUR 30,68/30,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07

  ребе Нок написав:
  Yuri_61 написав:Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.

Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет.


А есть стат инфа по сальдо за первые два месяца этого года?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:11

pirat-d Второй месяц еще даже не закончился.
По январю сальдо от НБУ будет через пару недель. Держстат дает данные еще позже , примерно на 1,5 месяца.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:12

  дядя Caша написав:
  ребе Нок написав:
  дядя Caша написав:Голые, неграмотные и без секса...
US

Все это купим :roll:

https://www.youtube.com/watch?v=uxha1IUsSPI

US

Урожай 93 года поможет :D
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:14

  zzzzzz написав:pirat-d Второй месяц еще даже не закончился.
По январю сальдо от НБУ будет через пару недель. Держстат дает данные еще позже , примерно на 1,5 месяца.


ОК, спасибо.
На -10 ярдов выйдем и в этом году +/-...
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте

26.95-27.05
30.55-30.70
подорожчаня закінчилось :)
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:27

[color=#008000]Привет из Днепра-5

Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.

Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.

Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.

US[/color]
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:43

  дядя Caша написав:
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.

US

Я не вижу противоречия.
Увеличение остатков произошло за счет уменьшения депосертификатов овернайт. Тот факт, что банки меньше понесли в НБУ, говорит о том, что им нужно больше гривны для более выгодных вложений или для текущих операций.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:48

Привет из Днепра-6

К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.

US
дядя Caша
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