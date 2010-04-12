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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 658659660661

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:50

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.

US

Я не вижу противоречия.
Увеличение остатков произошло за счет уменьшения депосертификатов овернайт. Тот факт, что банки меньше понесли в НБУ, говорит о том, что им нужно больше гривны для более выгодных вложений или для текущих операций.


Возможно термин "противоречит" не совсем удачный, прости динамика индикаторов состояния гривневого ресурса разнонаправлена.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

01/06
66/72
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
zorka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01

Физики с начала года нарастили свой портфель ОВГЗ на 25% по стостоянию на сегодня, с 6 млрд.грн до 7,5 млрд. Из них гривневые +0,9 млрд , валютные +0,6 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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