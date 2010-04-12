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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53
01/06
66/72
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01
Физики с начала года нарастили свой портфель ОВГЗ на 25% по стостоянию на сегодня, с 6 млрд.грн до 7,5 млрд. Из них гривневые +0,9 млрд , валютные +0,6 млрд.грн
Живите своим умом!
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