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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53
01/06
66/72
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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zorka
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01
Физики с начала года нарастили свой портфель ОВГЗ на 25% по стостоянию на сегодня, с 6 млрд.грн до 7,5 млрд. Из них гривневые +0,9 млрд , валютные +0,6 млрд.грн
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:16
дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US
так кто же эти люди - их цель - зачем?
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морда
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:16
Привет из Днепра-7
С 11.47 до 12.13 котировки доллара замерли на уровне 27,000/27,025 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0174 UAH/USD, прибавив 1,79 коп.
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли наличной валютой в оптовых количествах при незначительном преобладании клиентского спроса,
сменившей утреннее доминирование мелкооптового «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
Дата: 22 февраля 2019 г. на 12.30
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,03/27,13 UAH/USD
€ – 30,75/30,84 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:23
Импорт тормозится, в первой декаде была активизация, во второй декаде притормозили.
Живите своим умом!
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:43
Привет из Днепра-8
Около 12.40 текущие котировки доллара на межбанке вернулись к цифре 27,01/27,03 UAH/USD.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:46
морда написав:
так кто же эти люди - их цель - зачем?
кто - по прогнозам, заробитчане вводят 1 лярд в месяц
зачем - на квартплату и питание, возможно - одежду и разное другое
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:11
Действительно интересно, почему люди задают одни и те же вопросы.Скорее ставят себя на место тех и не понимают, т к у них цели другие.А целей можно найти массу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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