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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 659660661662>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:50

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.

US

Я не вижу противоречия.
Увеличение остатков произошло за счет уменьшения депосертификатов овернайт. Тот факт, что банки меньше понесли в НБУ, говорит о том, что им нужно больше гривны для более выгодных вложений или для текущих операций.


Возможно термин "противоречит" не совсем удачный, прости динамика индикаторов состояния гривневого ресурса разнонаправлена.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

01/06
66/72
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01

Физики с начала года нарастили свой портфель ОВГЗ на 25% по стостоянию на сегодня, с 6 млрд.грн до 7,5 млрд. Из них гривневые +0,9 млрд , валютные +0,6 млрд.грн
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:16

  дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US

так кто же эти люди - их цель - зачем?
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:16

Привет из Днепра-7

С 11.47 до 12.13 котировки доллара замерли на уровне 27,000/27,025 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0174 UAH/USD, прибавив 1,79 коп.

Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли наличной валютой в оптовых количествах при незначительном преобладании клиентского спроса,
сменившей утреннее доминирование мелкооптового «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.

К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.

Дата: 22 февраля 2019 г. на 12.30

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,03/27,13 UAH/USD
€ – 30,75/30,84 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,411 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:23

Импорт тормозится, в первой декаде была активизация, во второй декаде притормозили.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:28

  морда написав:
  дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US

так кто же эти люди - их цель - зачем?


ДС пару недель назад запрашивал паспотные данные, идентификационные коды, номера мобильных телефонов. До сих пор ответа нет.
Повторять запрос не стану.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:43

Привет из Днепра-8

Около 12.40 текущие котировки доллара на межбанке вернулись к цифре 27,01/27,03 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:46

Re: Валютный рынок в контексте

  морда написав:так кто же эти люди - их цель - зачем?

кто - по прогнозам, заробитчане вводят 1 лярд в месяц
зачем - на квартплату и питание, возможно - одежду и разное другое
и это пройдет
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:11

  дядя Caша написав:
  морда написав:
  дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US

так кто же эти люди - их цель - зачем?


ДС пару недель назад запрашивал паспотные данные, идентификационные коды, номера мобильных телефонов. До сих пор ответа нет.
Повторять запрос не стану.

US

Действительно интересно, почему люди задают одни и те же вопросы.Скорее ставят себя на место тех и не понимают, т к у них цели другие.А целей можно найти массу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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