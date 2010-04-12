Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.



Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.



Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.



С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.



Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.



Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.



Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.



К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.



С 11.47 до 12.13 котировки доллара замерли на уровне 27,000/27,025 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0174 UAH/USD, прибавив 1,79 коп.



Около 12.40 текущие котировки доллара на межбанке вернулись к цифре 27,01/27,03 UAH/USD.



Наконец, около 13.07 на фоне не удержавшихся на локальном пике и откатившихся к отметке 27,00/27,02 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная по-утреннему сбалансированная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.



Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли наличной валютой в оптовых количествах при незначительном преобладании клиентского спроса,

сменившей утреннее доминирование мелкооптового «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,411 UAH/RUB, Киев опт 27,030/27,078 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,030/27,078 UAH/USD, евро (опт) 30,68/30,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,68/30,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,95/27,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,00/27,05 UAH/USD, розница – 26,95/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,02/27,10 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,411 RUB/USD.



Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.



Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.



Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD. Игроки по всей видимости станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.



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