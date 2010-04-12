Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 8,50 коп., на торгах пятницы понизился на 1,47 коп. до уровня 27,0173 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,79 коп., составил 27,0174 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 Киева на цифре 27,01/27,03 UAH/USD в сопровождении доминирования продаж СКВ.

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.



Незначительное превышение текущими ценами безналичного «американца» уровни суточной давности мы поясняем двумя причинами: выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также начало оказывать влияние преддверие выходных, проводить которые гораздо комфортнее, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, к пятнице заметно снижается приток внешнеторговой выручки.



Тем временем около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.



«Ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранился, и СКВ встречала полдень на цифре 27,000/27,025 UAH/USD.

В это время на рынке наблюдались признаки турбулентности, характерные для смены тренда, и к 12.40 «американец» предпринял попытку отскока: 27,01/27,03 UAH/USD, этот локальный максимум был продан, и на обеденный перерыв в 13.15 межбанк ушел на фоне более низких цен: 27,00/27,02 UAH/USD.

После обеда, к 14.00 ряды продавцов поредели, а пара доллар-гривня растянула спред до 27,005/27,030 UAH/USD. Эти курсы оставались действующими до 15.30, когда на изрядно опустевшем рынке остался один низколиквидный спрос, приподнявший цену «американца» к 27,0075/27,0300 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,01/27,03 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0173 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,0173 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 22 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это исключало «необязательные» продажи экспортеров ради гривни, снижая количество СКВ на межбанке.



Во-вторых, в этот день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, снижая объем обязательных продаж СКВ.



В-третьих, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня затянулся с 16 февраля, за это время средневзвешенный курс «американца» потерял 0,9%, упав с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD. Иначе говоря, смена тренда «созрела».



В-четвертых, доллар на межбанке пользовался спросом у бизнеса, который вводил свои активы в «гавань безопасности» накануне выходных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к пятнице падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.



Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, дилеры системных банков не видели на рынке регулятора с его интервенциями.







Дата: 22 февраля 2019 г. 17.07



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,02/27,07 UAH/USD (с утра – 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню - 27,00/27,07 UAH/USD)

€ – 30,65/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,67/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,404/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,404/0,412 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



До полудня «ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».

Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд в паре доллар-гривня. Небезуспешно пытаясь выровнять рынок, дилеры Днепра ограничились повышением более значимых бидов, не тронув позицию «предложение».



По итогам пятницы на наличном рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов.



Это обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 22 февраля 2019 г. 16.23



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,03-04/27,08 UAH/USD (с утра 27,030/27,078 UAH/USD, к полудню 27,01/27,06 UAH/USD)

€ 30,65/30,71 UAH/EUR (с утра 30,68/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,66/30,72 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара снижались, реагируя на «ползучий» откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке в это время.



Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке настроение развернулось на 180 градусов из-за терминации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка и начало роста цен безналичного «американца».



По итогам пятницы благодаря своевременным ценовым ревизиям равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени сберегло приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 22 февраля 2019 г. 16.55



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,03/27,10 UAH/USD (с утра - 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,08 UAH/USD)

€ – 30,70/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,80 UAH/EUR, к полудню – 30,70/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,411 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,412 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».



До полудня рынок Запорожья начал выравниваться, сопровождаясь при этом ростом

ликвидности.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли наличной валютой в оптовых количествах при незначительном преобладании клиентского спроса,

сменившей утреннее доминирование мелкооптового «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность оставалась приличной, а настроение не претерпело особых изменений.



По итогам дня сохранилось относительное равновесие спроса и предложения при незначительном преобладании клиентского спроса.



Обороты выросли – запорожцы, поставив за ликвидность «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 22 февраля 2019 г. на 16.31



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,03/27,13 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,03/27,13 UAH/USD)

€ – 30,75/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,77/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,84 UAH/EUR)

RUB 0,408/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,411 UAH/RUB)



US



