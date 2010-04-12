Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03

zРадио написав: ребе Нок написав: Yuri_61 написав: Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы. Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.

Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет. Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет.



Дефицит торгового сальдо чисто технически не может превышать профицит финансового счета + объема ЗВР. Тут уже либо импорт административно блокировать, либо гривну отпускать. Поэтому можете так не волноваться При текущих объемах внешней торговли ее отрицательное сальдо не превысит и 10 млрд в год. Тут уже либо импорт административно блокировать, либо гривну отпускать. Поэтому можете так не волноватьсяПри текущих объемах внешней торговли ее отрицательное сальдо не превысит и 10 млрд в год.

zРадио написав: Сколько там сейчас айфончики для народа - 30-45к/шт? Ну явно же не критический импорт, а продаются как горячие пирожки. Вот ограничением спроса на подобные игрушки и нужно лечить дефицит внешней торговли - по 50-75к желающих "обновиться" явно поубавится Сколько там сейчас айфончики для народа - 30-45к/шт? Ну явно же не критический импорт, а продаются как горячие пирожки. Вот ограничением спроса на подобные игрушки и нужно лечить дефицит внешней торговли - по 50-75к желающих "обновиться" явно поубавится

Почему же, можно закрывать долговыми. ЗВР не все плюс там и минус.Распределение доходов и накоплений не равномерно. Если миллионер хочет айфон - он его получит, или официально или в черную. Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования. Тут простого ответа нет, гдето выиграем гдето проиграем. Думаю айфоны просто такой своеобразный пример, а вообще в украинском спросе много всего разного - энергоносители, медицина, орг техника, комплектующие, материалы, авто и запчасти, производственные линии и средства, короче импортный товар много где встроен в экономику. Хочешь не хочешь а его купят чтобы работать.