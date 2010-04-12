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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 661662663664

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:25

дядя Caша дякую! навзаєм! :)
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
zorka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:26

Для тех, кто еще не начал.
Информация.
Медь +1,2%.
Серебро +0,7%.
DJIA +0,5%.

Кто тут еще смеет про грядущий кризис и продавайте бегом ваши акции? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:27

  Libo написав:Для тех, кто еще не начал.
Информация.
Медь +1,2%.
Серебро +0,7%.
DJIA +0,5%.

Кто тут еще смеет про грядущий кризис и продавайте бегом ваши акции? :roll:


Уймись, еще пятница.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:39

  Libo написав:Как там сегодня у нас настоящие мужчины?
При орденах, бухают?
Или ни рыба, ни мясо?
:roll: :roll: :roll:

Красный флаг в руки, и со слезами скорби, под Мавзолей.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41

  RTC12 написав:
  Libo написав:Как там сегодня у нас настоящие мужчины?
При орденах, бухают?
Или ни рыба, ни мясо?
:roll: :roll: :roll:

Красный флаг в руки, и со слезами скорби, под Мавзолей.


Я не про скорбить, я про побухать ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:01

Я свою поляну уже накрыл. Жду гостей. :lol:

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Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03

  zРадио написав:
  ребе Нок написав:
  Yuri_61 написав:Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.

Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет.


Дефицит торгового сальдо чисто технически не может превышать профицит финансового счета + объема ЗВР. Тут уже либо импорт административно блокировать, либо гривну отпускать. Поэтому можете так не волноваться :mrgreen: При текущих объемах внешней торговли ее отрицательное сальдо не превысит и 10 млрд в год.

Почему же, можно закрывать долговыми. ЗВР не все плюс там и минус.
  zРадио написав:Сколько там сейчас айфончики для народа - 30-45к/шт? Ну явно же не критический импорт, а продаются как горячие пирожки. Вот ограничением спроса на подобные игрушки и нужно лечить дефицит внешней торговли - по 50-75к желающих "обновиться" явно поубавится :mrgreen:

Распределение доходов и накоплений не равномерно. Если миллионер хочет айфон - он его получит, или официально или в черную. Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования. Тут простого ответа нет, гдето выиграем гдето проиграем. Думаю айфоны просто такой своеобразный пример, а вообще в украинском спросе много всего разного - энергоносители, медицина, орг техника, комплектующие, материалы, авто и запчасти, производственные линии и средства, короче импортный товар много где встроен в экономику. Хочешь не хочешь а его купят чтобы работать.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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