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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:25
дядя Caша
дякую! навзаєм!
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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zorka
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:26
Для тех, кто еще не начал.
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Медь +1,2%.
Серебро +0,7%.
DJIA +0,5%.
Кто тут еще смеет про грядущий кризис и продавайте бегом ваши акции?
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Libo
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:27
Уймись, еще пятница.
Libo написав:
Для тех, кто еще не начал.
Информация.
Медь +1,2%.
Серебро +0,7%.
DJIA +0,5%.
Кто тут еще смеет про грядущий кризис и продавайте бегом ваши акции?
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:39
Libo написав:
Как там сегодня у нас настоящие мужчины?
При орденах, бухают?
Или ни рыба, ни мясо?
Красный флаг в руки, и со слезами скорби, под Мавзолей.
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RTC12
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:41
RTC12 написав: Libo написав:
Как там сегодня у нас настоящие мужчины?
При орденах, бухают?
Или ни рыба, ни мясо?
Красный флаг в руки, и со слезами скорби, под Мавзолей.
Я не про скорбить, я про побухать ...
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Libo
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
zРадио написав:
Дефицит торгового сальдо чисто технически не может превышать профицит финансового счета + объема ЗВР.
ребе Нок написав: Yuri_61 написав:
Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.
Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет.
Тут уже либо импорт административно блокировать, либо гривну отпускать. Поэтому можете так не волноваться
При текущих объемах внешней торговли ее отрицательное сальдо не превысит и 10 млрд в год.
Почему же, можно закрывать долговыми. ЗВР не все плюс там и минус.
zРадио написав:
Сколько там сейчас айфончики для народа - 30-45к/шт? Ну явно же не критический импорт, а продаются как горячие пирожки. Вот ограничением спроса на подобные игрушки и нужно лечить дефицит внешней торговли - по 50-75к желающих "обновиться" явно поубавится
Распределение доходов и накоплений не равномерно. Если миллионер хочет айфон - он его получит, или официально или в черную. Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования. Тут простого ответа нет, гдето выиграем гдето проиграем. Думаю айфоны просто такой своеобразный пример, а вообще в украинском спросе много всего разного - энергоносители, медицина, орг техника, комплектующие, материалы, авто и запчасти, производственные линии и средства, короче импортный товар много где встроен в экономику. Хочешь не хочешь а его купят чтобы работать.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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