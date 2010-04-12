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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 662663664665

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:56

Из хорошего, но не для всех ))

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15%
Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале.
Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205


На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел.
Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України
Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:02

По газу, хороший ресурс.

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... fwPot-uwJs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:02

  zРадио написав:
  ребе Нок написав:Почему же, можно закрывать долговыми


Так профицит финансового счета и формулируется долгами разной формы.

Долги это обязанность, обязанность это зависимость, зависимость это влияние, влияние это то что не даст выбраться из этой системы.
  zРадио написав:
  zРадио написав:Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования.


Я имел в виду, что курсом гривны и должен корректироваться такой спрос. Если у вас отрицательное внешнеторговое сальдо, и при этом в структуре импорта высока доля его некритического сегмента (к которому, безусловно, относится айфон с ценником $1000+) - это первый признак переоцененности нацвалюты.

Просто лишь курс не совсем эффективный инструмент если говорить о решении проблемы в будущем. Показательно как курс завалили но заводы по импортозамещению товаров в Украине особо так и не построились.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:21

  zzzzzz написав:Из хорошего, но не для всех ))

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15%
Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале.
Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205


На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел.
Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України
Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )


Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?

Если на сегодня тарифы для населения:
1) уже соответствуют импортному паритету;
2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,

то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей? :shock:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:24

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Из хорошего, но не для всех ))

Это почти хорошо :)
Оптовая цена почти приблизилась к цене для населения. Должна бы розничная, но хоть что-то. Еще бы чуть-чуть, и можно было бы без потрясений вводить единую цену, что станет первым шагом к рынку.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:30

  zРадио написав:
Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?

Если на сегодня тарифы для населения:
1) уже соответствуют импортному паритету;
2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,

то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей? :shock:


Если цена на границе 8000-8500 то к ней надо прибавить плату за транспортировку , плату за распределение , и маржа прибыли газсбытов.
По итогу выйдет где-то около 10 тыс.грн а может и больше. Население потребляет мало , а сети очень протяженные и разветвленные.
Живите своим умом!
zzzzzz
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