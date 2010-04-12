Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:52

zzzzzz написав: zРадио написав:

Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?



Если на сегодня тарифы для населения:

1) уже соответствуют импортному паритету;

2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,



то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей? Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?Если на сегодня тарифы для населения:1) уже соответствуют импортному паритету;2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут, чем для коммерческих потребителей?



Если цена на границе 8000-8500 то к ней надо прибавить плату за транспортировку , плату за распределение , и маржа прибыли газсбытов.

По итогу выйдет где-то около 10 тыс.грн а может и больше. Население потребляет мало , а сети очень протяженные и разветвленные. Если цена на границе 8000-8500 то к ней надо прибавить плату за транспортировку , плату за распределение , и маржа прибыли газсбытов.По итогу выйдет где-то около 10 тыс.грн а может и больше. Население потребляет мало , а сети очень протяженные и разветвленные.

Коммерческой цены на западной границе Украины не существует - не торгуется по споту ничего ближе 500 км от нас. Это раз.Импортный газ (который типа словацкий) отбирается по ходу движения ГТС с востока на запад Украины, и добавлять к европейской спотовой цене транспортные расходы в 50-70 долларов является, мягко говоря, необоснованным (Укртрансгаз собирает вдвое меньше со вражеского Газпрома за весь украинский маршрут!). Это два.Ну и общая плановая индексация тарифа на газ для населения в 2019-м году превышает 30% от текущей цены 8500 грн. То есть мы говорим даже не 10, а 11+ тыс грн. Это три.