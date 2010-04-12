"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15% Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале. Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205
На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел. Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )
ребе Нок написав:Почему же, можно закрывать долговыми
Так профицит финансового счета и формулируется долгами разной формы.
Долги это обязанность, обязанность это зависимость, зависимость это влияние, влияние это то что не даст выбраться из этой системы.
zРадио написав:
zРадио написав:Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования.
Я имел в виду, что курсом гривны и должен корректироваться такой спрос. Если у вас отрицательное внешнеторговое сальдо, и при этом в структуре импорта высока доля его некритического сегмента (к которому, безусловно, относится айфон с ценником $1000+) - это первый признак переоцененности нацвалюты.
Просто лишь курс не совсем эффективный инструмент если говорить о решении проблемы в будущем. Показательно как курс завалили но заводы по импортозамещению товаров в Украине особо так и не построились.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15% Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале. Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205
На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел. Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )
Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?
Если на сегодня тарифы для населения: 1) уже соответствуют импортному паритету; 2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,
то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей?
Это почти хорошо Оптовая цена почти приблизилась к цене для населения. Должна бы розничная, но хоть что-то. Еще бы чуть-чуть, и можно было бы без потрясений вводить единую цену, что станет первым шагом к рынку.
zРадио написав: Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?
Если на сегодня тарифы для населения: 1) уже соответствуют импортному паритету; 2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,
то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей?
Если цена на границе 8000-8500 то к ней надо прибавить плату за транспортировку , плату за распределение , и маржа прибыли газсбытов. По итогу выйдет где-то около 10 тыс.грн а может и больше. Население потребляет мало , а сети очень протяженные и разветвленные.
zРадио написав: Интересно, как в эту картинку встраивается 2 запланированных на текущий год этапа поднятия тарифов на газ для населения?
Если на сегодня тарифы для населения: 1) уже соответствуют импортному паритету; 2) и уже сравнялись с тарифами для коммерческих потребителей,
то с 1 мая (1-й этап повышения - на 15%) они станут дороже, чем для коммерческих потребителей?
Если цена на границе 8000-8500 то к ней надо прибавить плату за транспортировку , плату за распределение , и маржа прибыли газсбытов. По итогу выйдет где-то около 10 тыс.грн а может и больше. Население потребляет мало , а сети очень протяженные и разветвленные.
Коммерческой цены на западной границе Украины не существует - не торгуется по споту ничего ближе 500 км от нас. Это раз.
Импортный газ (который типа словацкий) отбирается по ходу движения ГТС с востока на запад Украины, и добавлять к европейской спотовой цене транспортные расходы в 50-70 долларов является, мягко говоря, необоснованным (Укртрансгаз собирает вдвое меньше со вражеского Газпрома за весь украинский маршрут!). Это два.
Ну и общая плановая индексация тарифа на газ для населения в 2019-м году превышает 30% от текущей цены 8500 грн. То есть мы говорим даже не 10, а 11+ тыс грн. Это три.