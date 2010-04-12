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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 663664665666

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:26

  ребе Нок написав:
  zРадио написав:
  ребе Нок написав:Почему же, можно закрывать долговыми


Так профицит финансового счета и формулируется долгами разной формы.

Долги это обязанность, обязанность это зависимость, зависимость это влияние, влияние это то что не даст выбраться из этой системы.
  zРадио написав:
  zРадио написав:Не уверен что надо чтото там в спросе ограничивать, я больше сторонник предоставления альтернативы и программы "купуй українcьке" и тогда уже плюс к альтернативе разные способы стимулирования.


Я имел в виду, что курсом гривны и должен корректироваться такой спрос. Если у вас отрицательное внешнеторговое сальдо, и при этом в структуре импорта высока доля его некритического сегмента (к которому, безусловно, относится айфон с ценником $1000+) - это первый признак переоцененности нацвалюты.

Просто лишь курс не совсем эффективный инструмент если говорить о решении проблемы в будущем. Показательно как курс завалили но заводы по импортозамещению товаров в Украине особо так и не построились.

Для появления новых производств заваленого курса мало. Те же Зимбабве уже сколько раз опускали курс - а автопрома у них так не появилось.
Для появления производств нужен комплекс мер:
1. Рыночные ЗП персонала (Украина тут демпингует по сравнению с другими странами).
2. Рыночное налоговое законодательство (тоже тут выигрываем).
3. Платежеспособный рынок потребления (тут очень проигрываем, см п. 1).
4. Стоимость заемного капитала (тут очень проигрываем).
5. Наличие достаточно образованных трудовых ресурсов. (Тут очень проигрываем, инженеры загноблены, экономисты привели нас самые низкие рейтинги).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:27

Уоррен Баффет втратив понад $4 млрд за день після масштабного падіння акцій Kraft Heinz...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:29

  zzzzzz написав:zРадио
Я говорю про приведеную цену с учетом длины плеча от спота до границы.


Понял. Сегодня это звучит смешно (надеюсь, вы поняли, что камень в огород не вам, а архитекторам "словацкого реверса" :mrgreen:). Но, условно, завтра с запуском Северного Потока 2 и Турецкого Потока до Болгарии и Греции, станет грустно, и свободный газ в Европе придется искать уже по-настоящему...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:33

BIGor +- :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:47

  BIGor написав:5. Наличие достаточно образованных трудовых ресурсов. (Тут очень проигрываем, инженеры загноблены, экономисты привели нас самые низкие рейтинги).


Труд.ресурсы у нас еще пока есть. Решения принимают политики, руководствуясь личными мотивами, а не советами экономистов. Эта власть, слава Богу, прислушивается к экономистам и, как следствие, экономика пошла в рост, но скоро ж выборы...
Инженеров пока есть еще - машиностроение точно не помрет (ПАТ ФЕД, Антонов и еще целый ряд монстриков имеется) и по другим отраслям тоже есть. Украинские стартапы неплохо показывают себя на международном уровне.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:52

ребе Нок

цены еврохабов

Зображення

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Импортный газ (который типа словацкий) отбирается по ходу движения ГТС с востока на запад Украины,

Мягко говоря это неправда. Виртуальный транзит давно отменён, поэтому при всём желании у московитов нет сейчас воплей что Украина "ворует газ". Счетчик перед нашей границей и на западной показывает одно и то же, а вот за счетчиком мы и вынуждены были интерконекторы строить и откачивать газ обратно.
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  #<1 ... 663664665666
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