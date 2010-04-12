Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:19

BIGor написав: Для появления новых производств заваленого курса мало. Те же Зимбабве уже сколько раз опускали курс - а автопрома у них так не появилось.

Для появления производств нужен комплекс мер:

1. Рыночные ЗП персонала (Украина тут демпингует по сравнению с другими странами).

2. Рыночное налоговое законодательство (тоже тут выигрываем).

3. Платежеспособный рынок потребления (тут очень проигрываем, см п. 1).

4. Стоимость заемного капитала (тут очень проигрываем).

5. Наличие достаточно образованных трудовых ресурсов. (Тут очень проигрываем, инженеры загноблены, экономисты привели нас самые низкие рейтинги). Для появления новых производств заваленого курса мало. Те же Зимбабве уже сколько раз опускали курс - а автопрома у них так не появилось.Для появления производств нужен комплекс мер:1. Рыночные ЗП персонала (Украина тут демпингует по сравнению с другими странами).2. Рыночное налоговое законодательство (тоже тут выигрываем).3. Платежеспособный рынок потребления (тут очень проигрываем, см п. 1).4. Стоимость заемного капитала (тут очень проигрываем).5. Наличие достаточно образованных трудовых ресурсов. (Тут очень проигрываем, инженеры загноблены, экономисты привели нас самые низкие рейтинги).

Лайк. Добавлю еще проходящую сквозь все пункты специализацию - нам необходимо определить свое место в международном разделении труда. Даже когда мы говорим о внутреннем рынке - Швейцария тоже не производит компьютеров, тоже не прозводит телефонов и тоже не производит автомобилей. Но умудряется жить очень хорошо.Далеко не все имеет смысл импортозамещать. Достаточно отыскать свои ниши, которые сначала попробуют себя на внутреннем рынке, а дальше - поборются за внешние. Главное - чтобы там была высокая добавленная стоимость, а уровень нашей экспертизы позволял выигрывать в честной конкурентной борьбе.Сельское хозяйство, активно продвигаемое сегодня частью элиты в качестве локомотива экономики, специализацией не является. Это не более, чем гигиенический фактор, наличествующий во всех успешных экономиках, включая те, которым не очень повезло с природно-климатическими условиями (например, Израиль со своим фруктоводством и Норвегия со своим рыбным хозяйством).