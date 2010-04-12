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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 664665666667 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 238 1. меньше 27 22% 53 2. 27 - 28.50 49% 116 3. 28.50 - 30 19% 45 4. 30-35 5% 12 5. больше 35 5% 12 Всього голосів : 238 Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:42



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в четверг относительно доллара на 8,50 коп., на торгах пятницы понизился на 1,47 коп. до уровня 27,0173 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,79 коп., составил 27,0174 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 Киева на цифре 27,01/27,03 UAH/USD в сопровождении доминирования продаж СКВ.

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.



Незначительное превышение текущими ценами безналичного «американца» уровни суточной давности мы поясняем двумя причинами: выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также начало оказывать влияние преддверие выходных, проводить которые гораздо комфортнее, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, к пятнице заметно снижается приток внешнеторговой выручки.



Тем временем около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.



«Ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранился, и СКВ встречала полдень на цифре 27,000/27,025 UAH/USD.

В это время на рынке наблюдались признаки турбулентности, характерные для смены тренда, и к 12.40 «американец» предпринял попытку отскока: 27,01/27,03 UAH/USD, этот локальный максимум был продан, и на обеденный перерыв в 13.15 межбанк ушел на фоне более низких цен: 27,00/27,02 UAH/USD.

После обеда, к 14.00 ряды продавцов поредели, а пара доллар-гривня растянула спред до 27,005/27,030 UAH/USD. Эти курсы оставались действующими до 15.30, когда на изрядно опустевшем рынке остался один низколиквидный спрос, приподнявший цену «американца» к 27,0075/27,0300 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,01/27,03 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 22 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0173 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,0173 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 22 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это исключало «необязательные» продажи экспортеров ради гривни, снижая количество СКВ на межбанке.



Во-вторых, в этот день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, снижая объем обязательных продаж СКВ.



В-третьих, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня затянулся с 16 февраля, за это время средневзвешенный курс «американца» потерял 0,9%, упав с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD. Иначе говоря, смена тренда «созрела».



В-четвертых, доллар на межбанке пользовался спросом у бизнеса, который вводил свои активы в «гавань безопасности» накануне выходных.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к пятнице падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.



Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, дилеры системных банков не видели на рынке регулятора с его интервенциями. Впрочем, по непроверенным данным, он выкупил около $5,0 млн.



Наличный рынок, как и его безналичный «собрат» в течение пятницы двигался разнонаправленно. С утра и до полудня котировки наличной пары доллар-гривня снижались, следуя за настроениями в «зеленом» секторе межбанка. А после обеда, когда безналичный «американец» начал демонстрировать склонность к росту, дилеры наличного рынка оперативно подняли цены доллара и у себя.



По итогам пятницы наличный рынок оказался сбалансированным по спросу и оферам. Это в большинстве случаев приподняло итоговую ликвидность. Кроме того, думаю, свое слово сказал и наблюдавшийся в течение 22-го «ассортимент» трендов – до полудня «медвежий», после обеды – «бычий». Последний, полагаю, катализировался привычным стремлением участников наличного рынка «спрятаться» в доллар накануне выходных.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Днепр, Одесса), либо потеряла 2,0 коп. (Харьков), либо прибавила копейку (Запорожье). Заметим, что рынки, продемонстрировавшие внутридневную стабильность бидов, в течение пятницы снижали их, следуя за «ползучим» откатом безналичного доллара, а затем возвращали биды на уровни открытия.

Офера «американца» в течение 22 февраля любо не изменились (Запорожье, Киев, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо прибавили 1,0-3,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 3,0 коп. (Днепр), либо выросла на 3,0-4,0 коп. (Киев, Харьков).



Послеобеденный рост цен наличного «неформального» доллара предполагает подобный сценарий на ближайших торгах валютного межбанка. Вероятно, так и будет, причем «базовым» основанием для подобного сюжета для «зеленого» безнала станет нехватка предложения валюты. С одной стороны это – привычная ситуация для понедельника, с другой, есть основание рассчитывать на рост гривневой ликвидности вследствие намеченной на новую неделю объемной компенсации НДС Казначейством, которая прекратит продажи СКВ экспортерами, получившими на свои счета нацвалюту ради гривни на текущие расходы.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 февраля в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 22 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,02/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,404/0,4121 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



До полудня «ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».

Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд в паре доллар-гривня. Небезуспешно пытаясь выровнять рынок, дилеры Днепра ограничились повышением более значимых бидов, не тронув позицию «предложение».



По итогам пятницы в розничном сегменте на наличном рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов.



Это обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 22 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 22 февраля в котором завершились уровнями 27,02/27,07 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей. Впоследствии из-за «ползучей» коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка «неформалы» днепровского опта были вынуждены реагировать своими котировками, инициировав коррекцию обеих позиция.



Кроме того, подобного маневра требовали мероприятия по выравниванию сегмента в баланс спроса и предложения.



В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд в паре доллар-гривня. Небезуспешно пытаясь выровнять рынок, дилеры Днепра ограничились повышением более значимых бидов, не тронув позицию «предложение».



По итогам пятницы в оптовом сегменте рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов.



Это обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 21 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 февраля уровнями 30,65/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали ниже на 10,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение первой половины 22-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену из-за коррекции «зеленого» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке безналичного «американца» после полудня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 22-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1337 к $1,1338 прибавив в течение этого промежутка времени лишь 1 пункт.



Внутридневная коррекция наличного евро, полагаю, произошла под влиянием пребывания пары евро-доллар в районе отметки $1,1330 в период времени с 14.00 о 17.00 Киева.

Кроме того, наличный доллар в течение дня понес потери по позиции «предложение».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1336,

пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1333-1,1340 до начала европейской сессии форекса.



Начало европейских торгов парой евро-доллар «ознаменовалось» ростом. Пара евро-доллар поднялась к $1.1347, где пребывала до 11.00Ю, инициировав коррекцию, «апогеем» которой стал шипообразный провал пары около 15.00 Киева к цифре $1,1320.

Поднявшись из этой «ямы», пара евро-доллар консолидировалась в районе $1,1330, где пребывала до 17.00 Киева.



На этом, похоже, радикальные курсовые движения прекратились, и пара евро-доллар «успокоилась» в диапазоне $1,1338-1,1346, который не покидала до 21.10 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США стабилен в пятницу по отношению к евро, участники рынка ждут выступлений целого ряда руководителей Федрезерва.



В Нью-Йорке в пятницу проходит ежегодный форум по денежно-кредитной политике США, в ходе которого ожидаются выступления по крайней мере шести руководителей Федрезерва (ФРС).



Мероприятие начнется в 15.15 Киева.



Фунт стерлингов продолжает снижение в ожидании новостей о процессе выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).



Евро к 14.40 Киева стоил $1,1333 по сравнению с $1,1336 на закрытие прошлой сессии. Подъем евро сдерживают данные о деловом доверии в Германии, которое в феврале упало до минимума за четыре года.



Курс евро повысилась до ¥125,64 со ¥125,49 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составил ¥110,86 против ¥110,70 в четверг.



По данным источников агентства Bloomberg, ЕС ждет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет вынуждена запросить отсрочку Brexit на три месяца. В Брюсселе такое решение называют «технической отсрочкой», которая позволит британскому парламенту принять все необходимые законы, регулирующие процесс выхода страны из ЕС.



Фунт стерлингов опустился на 0,3% к евро и к доллару.

Глава Евроцентробанка Марио Драги выступит в Болонском университете в 17.30 Киева по случаю присуждения ему звания почетного доктора старейшего из европейских университетов.

На полчаса раньше глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало примет участие в конференции «Проблемы, стоящие перед Евросистемой» в Лиссабоне



Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала.



В четверг очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс оказался самым низким с мая 2016 года при худшем с 2008 года падении компонента «новые заказы».

Ранее на этой неделе поступили очень слабые предварительные данные за февраль по Германии, а японский индекс деловой активности Nikkei упал ниже 50 - до 48,5, при снижении экспорта в январе более чем на 8% год к году.

Слабыми были в США и объем заказов на базовые товары длительного пользования за декабрь, и продажи жилья на вторичном рынке за январь - это, полагаю, очевидный признак того, что после заметного пика доходности облигаций в конце прошлого года чувствительные к ставкам отрасли американской экономики продолжают слабеть.



На этом фоне пара евро-доллар на этой неделе решительно не хочет двигаться с места. С тех пор как во вторник пара в результате кратковременного резкого роста зашла в диапазон $1,1320 - 1,1370, она в нем и остается.



Из данных за последнее время можно упомянуть вышедшие 21-го первые оценки индексов деловых настроений PMI по еврозоне за февраль, промышленный PMI упал с 50,5 до 49,2 (прогноз 50,3), PMI услуг вырос с 51,2 до 52,3 (прогноз 51,3). В итоге композитный PMI еврозоны вырос, с 51,0 до 51.4 (прогноз 51,1), что формально для евро позитивно.

Но замедление в промышленности все-таки является более важным индикатором, сфера услуг обычно реагирует на кризисные явления в последнюю очередь.



Также в четверг хуже прогноза вышли данные по заказам товаров длительного пользования в США.

Они показали рост на 1,2% м/м против прогноза роста 1,7% м/м, в годовом выражении произошло сокращение роста с 5,1% г/г до 3,8% г/г.



С другой стороны утром в пятницу германский индекс делового климата IFO в феврале упал 99,1 до 98,5 (прогноз 98,9), что уже является для евро негативом.



Также по финальной оценке рост ВВП Германии в IV-ом квартале не пересмотрен, 0,0% кв/кв, 0,6% г/г, как и ожидалось.



Данные подтвердили, что Германия избежала рецессии, в отличие от Италии, хотя в нулевом росте мало хорошего.



Вся эта статистика на курс евро не повлияла никак, хотя в целом показывает, что ситуация продолжает постепенно ухудшаться как в США, так и в Европе.



Рынки сейчас куда в большей степени сосредоточены на результатах переговоров США и Китая. А здесь итог будет почти наверняка позитивным.



Трамп 22-го собирается встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне, чтобы утвердить предварительное соглашение по торговле, которое позволит избежать повышения тарифов 01 марта.

Впрочем, введение предполагаемой трехмесячной отсрочки в повышении тарифов отнюдь не означает, что Китай и США смогут прийти к окончательному соглашению, и тарифы не будут введены позже.



Пара евро-доллар, как мы неоднократно подчеркивали, проявляет удивительную устойчивость к негативу в последнее время, а доллар не показывает ожидаемый нами рост как валюта-убежище.



Даже несмотря на то, что кривая доходностей облигаций США остается инвертированной на отдельном участке (доходность 1-летних облигаций находится на уровне 2,53% и превышает доходность 5-летних облигаций, которая сейчас на уровне 2,48%), что предвещает со временем рецессию в США.



Единственное объяснение такому поведению евро, которое у нас есть – рынок реагирует на предстоящую 1 марта отмену задержки действия лимита госдолга США. Госдолг США находится на уровне $22 трлн.



После 01 марта Казначейство США не сможет наращивать долг, хотя, как сообщают эксперты, благодаря запасу на счетах ФРС (Operating Cash Balance) в $331 млрд.. и различным экстраординарным мерам, бюджет США может продержаться без повышения лимита госдолга до полугода. В течение этого срока республиканцы и демократы в Конгрессе США должны будут договориться об условиях повышения лимита.



Видимо из-за опасений по поводу лимита госдолга Казначейство в своем январском квартальном прогнозе ожидало привлечь во IIом квартале только $83 млрд. рыночного долга против $365 в I-ом квартале и $426 млрд. в IV-ом квартале 2018 года (см. HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/NEWS/PRESS-RELEASES/SM593 ).



В периоды, когда Казначейство США не наращивает долг, доллар, как правило, находится в более уязвимом положении, чем когда Казначейство активно привлекает долг, поскольку во втором случае за счет изъятия долларовой ликвидности с рынка доллар получает поддержку. Хотя фактор проблемы лимита госдолга является вовсе не единственным фактором, который может повлиять на курс доллара, пока, он видимо, имеет весомое значение, чтобы вызвать рост пары евро-доллар выше $1,14.



Так что мы ждем выхода вверх по евро-доллару из боковика на новой неделе.



Впрочем, для доллара не все так плохо, как для евро.



Признаки замедления экономического роста в еврозоне и ожидание того, что ЕЦБ в 2019 году не станет повышать ставки, спровоцировали снижение единой европейской валюты после двух месяцев роста. Италия уже находится в рецессии, в то время как Германия, крупнейшая экономика региона, балансирует на грани.



Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что сохраняющаяся неопределенность в отношении пошлин и замедление темпов роста в Китае непосредственно влияют на перспективы монетарной политики регулятора.



И Brexit, и торговые переговоры между США и Китаем представляют ключевые риски. Есть и другие риски. Этой весной в Испании состоятся выборы, в то время как на европейских парламентских выборах в мае может наблюдаться рост правых популистских партий. Кроме того, ЕЦБ должен решить, следует ли продлевать свою программу TLTRO. Экономика продолжает замедляться.



Евро лишился тех драйверов, которые обеспечили восходящий импульс EUR/USD в 2016–2018 годах.

Ряд авторитетных гуру ждет смещения торговли из области $1,12—1,15 в диапазон $1,10—1,14.

Курс евро к доллару застрял в диапазоне $1,12-1,16, как мы неоднократно указывали в более ранних обзорах.



Адепты доллара ждут, что в ближайшее время циклические факторы будут поддерживать спрос на американскую валюту, но предпосылок для выхода пары евро-доллар из диапазона $1,12-1,16 пока недостаточно.



Некоторые гуру ожидают укрепления евро в случае торговой сделки между США и Китаем. Сделка ослабит неопределенность на рынке и, как следствие, спрос на безопасные активы, вроде доллара, который в итоге снизится, что в свою очередь, поможет евро.



Тем не менее, окончание торговых войн – хорошая новость для доллара. Успех в торговых переговорах способен усилить экономический рост, инфляцию в США. В результате, в перспективе ФРС может вернуться к более жесткой позиции, пытаясь вновь избежать «перегрева» и «технически» поддержать свою валюту ростом ставок.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 22-го уровнями 30,65/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы двухкопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем 22 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,404/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра прибавили по 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 февраля по спросу и по оферам прибавили по 10 пунктов.



Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.



Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.



Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD.



Игроки, по всей видимости, станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.



Однако, и до начала весны на межбанке в безналичной паре доллар-гривня вполне реальны курсовые заметные отскоки.



Есть основание рассчитывать на рост гривневой ликвидности вследствие намеченной на новую неделю объемной компенсации НДС Казначейством, которая прекратит продажи СКВ экспортерами, получившими на свои счета нацвалюту ради гривни на текущие расходы.



US

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в четверг относительно доллара на 8,50 коп., на торгах пятницы понизился на 1,47 коп. до уровня 27,0173 UAH/USD.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,79 коп., составил 27,0174 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 Киева на цифре 27,01/27,03 UAH/USD в сопровождении доминирования продаж СКВ.Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.Незначительное превышение текущими ценами безналичного «американца» уровни суточной давности мы поясняем двумя причинами: выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также начало оказывать влияние преддверие выходных, проводить которые гораздо комфортнее, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, к пятнице заметно снижается приток внешнеторговой выручки.Тем временем около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.«Ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранился, и СКВ встречала полдень на цифре 27,000/27,025 UAH/USD.В это время на рынке наблюдались признаки турбулентности, характерные для смены тренда, и к 12.40 «американец» предпринял попытку отскока: 27,01/27,03 UAH/USD, этот локальный максимум был продан, и на обеденный перерыв в 13.15 межбанк ушел на фоне более низких цен: 27,00/27,02 UAH/USD.После обеда, к 14.00 ряды продавцов поредели, а пара доллар-гривня растянула спред до 27,005/27,030 UAH/USD. Эти курсы оставались действующими до 15.30, когда на изрядно опустевшем рынке остался один низколиквидный спрос, приподнявший цену «американца» к 27,0075/27,0300 UAH/USD.С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.На цифре 27,01/27,03 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 22 февраля.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0173 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,0173 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 22 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это исключало «необязательные» продажи экспортеров ради гривни, снижая количество СКВ на межбанке.Во-вторых, в этот день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, снижая объем обязательных продаж СКВ.В-третьих, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня затянулся с 16 февраля, за это время средневзвешенный курс «американца» потерял 0,9%, упав с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD. Иначе говоря, смена тренда «созрела».В-четвертых, доллар на межбанке пользовался спросом у бизнеса, который вводил свои активы в «гавань безопасности» накануне выходных.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 22 февраля понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, к пятнице падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, дилеры системных банков не видели на рынке регулятора с его интервенциями. Впрочем, по непроверенным данным, он выкупил около $5,0 млн.Наличный рынок, как и его безналичный «собрат» в течение пятницы двигался разнонаправленно. С утра и до полудня котировки наличной пары доллар-гривня снижались, следуя за настроениями в «зеленом» секторе межбанка. А после обеда, когда безналичный «американец» начал демонстрировать склонность к росту, дилеры наличного рынка оперативно подняли цены доллара и у себя.По итогам пятницы наличный рынок оказался сбалансированным по спросу и оферам. Это в большинстве случаев приподняло итоговую ликвидность. Кроме того, думаю, свое слово сказал и наблюдавшийся в течение 22-го «ассортимент» трендов – до полудня «медвежий», после обеды – «бычий». Последний, полагаю, катализировался привычным стремлением участников наличного рынка «спрятаться» в доллар накануне выходных.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Днепр, Одесса), либо потеряла 2,0 коп. (Харьков), либо прибавила копейку (Запорожье). Заметим, что рынки, продемонстрировавшие внутридневную стабильность бидов, в течение пятницы снижали их, следуя за «ползучим» откатом безналичного доллара, а затем возвращали биды на уровни открытия.Офера «американца» в течение 22 февраля любо не изменились (Запорожье, Киев, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Харьков).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо прибавили 1,0-3,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 3,0 коп. (Днепр), либо выросла на 3,0-4,0 коп. (Киев, Харьков).Послеобеденный рост цен наличного «неформального» доллара предполагает подобный сценарий на ближайших торгах валютного межбанка. Вероятно, так и будет, причем «базовым» основанием для подобного сюжета для «зеленого» безнала станет нехватка предложения валюты. С одной стороны это – привычная ситуация для понедельника, с другой, есть основание рассчитывать на рост гривневой ликвидности вследствие намеченной на новую неделю объемной компенсации НДС Казначейством, которая прекратит продажи СКВ экспортерами, получившими на свои счета нацвалюту ради гривни на текущие расходы.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 февраля в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 22 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,02/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,404/0,4121 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.До полудня «ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд в паре доллар-гривня. Небезуспешно пытаясь выровнять рынок, дилеры Днепра ограничились повышением более значимых бидов, не тронув позицию «предложение».По итогам пятницы в розничном сегменте на наличном рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов.Это обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.В течение 22 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 3,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 22 февраля в котором завершились уровнями 27,02/27,07 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей. Впоследствии из-за «ползучей» коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка «неформалы» днепровского опта были вынуждены реагировать своими котировками, инициировав коррекцию обеих позиция.Кроме того, подобного маневра требовали мероприятия по выравниванию сегмента в баланс спроса и предложения.В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд в паре доллар-гривня. Небезуспешно пытаясь выровнять рынок, дилеры Днепра ограничились повышением более значимых бидов, не тронув позицию «предложение».По итогам пятницы в оптовом сегменте рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов.Это обеспечило прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 22 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре не изменились, офера понизились на 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 21 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 февраля уровнями 30,65/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали ниже на 10,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение первой половины 22-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену из-за коррекции «зеленого» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке безналичного «американца» после полудня.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 22-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1337 к $1,1338 прибавив в течение этого промежутка времени лишь 1 пункт.Внутридневная коррекция наличного евро, полагаю, произошла под влиянием пребывания пары евро-доллар в районе отметки $1,1330 в период времени с 14.00 о 17.00 Киева.Кроме того, наличный доллар в течение дня понес потери по позиции «предложение».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 22 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1336,пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1333-1,1340 до начала европейской сессии форекса.Начало европейских торгов парой евро-доллар «ознаменовалось» ростом. Пара евро-доллар поднялась к $1.1347, где пребывала до 11.00Ю, инициировав коррекцию, «апогеем» которой стал шипообразный провал пары около 15.00 Киева к цифре $1,1320.Поднявшись из этой «ямы», пара евро-доллар консолидировалась в районе $1,1330, где пребывала до 17.00 Киева.На этом, похоже, радикальные курсовые движения прекратились, и пара евро-доллар «успокоилась» в диапазоне $1,1338-1,1346, который не покидала до 21.10 Киева.Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США стабилен в пятницу по отношению к евро, участники рынка ждут выступлений целого ряда руководителей Федрезерва.В Нью-Йорке в пятницу проходит ежегодный форум по денежно-кредитной политике США, в ходе которого ожидаются выступления по крайней мере шести руководителей Федрезерва (ФРС).Мероприятие начнется в 15.15 Киева.Фунт стерлингов продолжает снижение в ожидании новостей о процессе выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).Евро к 14.40 Киева стоил $1,1333 по сравнению с $1,1336 на закрытие прошлой сессии. Подъем евро сдерживают данные о деловом доверии в Германии, которое в феврале упало до минимума за четыре года.Курс евро повысилась до ¥125,64 со ¥125,49 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составил ¥110,86 против ¥110,70 в четверг.По данным источников агентства Bloomberg, ЕС ждет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет вынуждена запросить отсрочку Brexit на три месяца. В Брюсселе такое решение называют «технической отсрочкой», которая позволит британскому парламенту принять все необходимые законы, регулирующие процесс выхода страны из ЕС.Фунт стерлингов опустился на 0,3% к евро и к доллару.Глава Евроцентробанка Марио Драги выступит в Болонском университете в 17.30 Киева по случаю присуждения ему звания почетного доктора старейшего из европейских университетов.На полчаса раньше глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало примет участие в конференции «Проблемы, стоящие перед Евросистемой» в ЛиссабонеИз-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала.В четверг очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс оказался самым низким с мая 2016 года при худшем с 2008 года падении компонента «новые заказы».Ранее на этой неделе поступили очень слабые предварительные данные за февраль по Германии, а японский индекс деловой активности Nikkei упал ниже 50 - до 48,5, при снижении экспорта в январе более чем на 8% год к году.Слабыми были в США и объем заказов на базовые товары длительного пользования за декабрь, и продажи жилья на вторичном рынке за январь - это, полагаю, очевидный признак того, что после заметного пика доходности облигаций в конце прошлого года чувствительные к ставкам отрасли американской экономики продолжают слабеть.На этом фоне пара евро-доллар на этой неделе решительно не хочет двигаться с места. С тех пор как во вторник пара в результате кратковременного резкого роста зашла в диапазон $1,1320 - 1,1370, она в нем и остается.Из данных за последнее время можно упомянуть вышедшие 21-го первые оценки индексов деловых настроений PMI по еврозоне за февраль, промышленный PMI упал с 50,5 до 49,2 (прогноз 50,3), PMI услуг вырос с 51,2 до 52,3 (прогноз 51,3). В итоге композитный PMI еврозоны вырос, с 51,0 до 51.4 (прогноз 51,1), что формально для евро позитивно.Но замедление в промышленности все-таки является более важным индикатором, сфера услуг обычно реагирует на кризисные явления в последнюю очередь.Также в четверг хуже прогноза вышли данные по заказам товаров длительного пользования в США.Они показали рост на 1,2% м/м против прогноза роста 1,7% м/м, в годовом выражении произошло сокращение роста с 5,1% г/г до 3,8% г/г.С другой стороны утром в пятницу германский индекс делового климата IFO в феврале упал 99,1 до 98,5 (прогноз 98,9), что уже является для евро негативом.Также по финальной оценке рост ВВП Германии в IV-ом квартале не пересмотрен, 0,0% кв/кв, 0,6% г/г, как и ожидалось.Данные подтвердили, что Германия избежала рецессии, в отличие от Италии, хотя в нулевом росте мало хорошего.Вся эта статистика на курс евро не повлияла никак, хотя в целом показывает, что ситуация продолжает постепенно ухудшаться как в США, так и в Европе.Рынки сейчас куда в большей степени сосредоточены на результатах переговоров США и Китая. А здесь итог будет почти наверняка позитивным.Трамп 22-го собирается встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в Вашингтоне, чтобы утвердить предварительное соглашение по торговле, которое позволит избежать повышения тарифов 01 марта.Впрочем, введение предполагаемой трехмесячной отсрочки в повышении тарифов отнюдь не означает, что Китай и США смогут прийти к окончательному соглашению, и тарифы не будут введены позже.Пара евро-доллар, как мы неоднократно подчеркивали, проявляет удивительную устойчивость к негативу в последнее время, а доллар не показывает ожидаемый нами рост как валюта-убежище.Даже несмотря на то, что кривая доходностей облигаций США остается инвертированной на отдельном участке (доходность 1-летних облигаций находится на уровне 2,53% и превышает доходность 5-летних облигаций, которая сейчас на уровне 2,48%), что предвещает со временем рецессию в США.Единственное объяснение такому поведению евро, которое у нас есть – рынок реагирует на предстоящую 1 марта отмену задержки действия лимита госдолга США. Госдолг США находится на уровне $22 трлн.После 01 марта Казначейство США не сможет наращивать долг, хотя, как сообщают эксперты, благодаря запасу на счетах ФРС (Operating Cash Balance) в $331 млрд.. и различным экстраординарным мерам, бюджет США может продержаться без повышения лимита госдолга до полугода. В течение этого срока республиканцы и демократы в Конгрессе США должны будут договориться об условиях повышения лимита.Видимо из-за опасений по поводу лимита госдолга Казначейство в своем январском квартальном прогнозе ожидало привлечь во IIом квартале только $83 млрд. рыночного долга против $365 в I-ом квартале и $426 млрд. в IV-ом квартале 2018 года (см.).В периоды, когда Казначейство США не наращивает долг, доллар, как правило, находится в более уязвимом положении, чем когда Казначейство активно привлекает долг, поскольку во втором случае за счет изъятия долларовой ликвидности с рынка доллар получает поддержку. Хотя фактор проблемы лимита госдолга является вовсе не единственным фактором, который может повлиять на курс доллара, пока, он видимо, имеет весомое значение, чтобы вызвать рост пары евро-доллар выше $1,14.Так что мы ждем выхода вверх по евро-доллару из боковика на новой неделе.Впрочем, для доллара не все так плохо, как для евро.Признаки замедления экономического роста в еврозоне и ожидание того, что ЕЦБ в 2019 году не станет повышать ставки, спровоцировали снижение единой европейской валюты после двух месяцев роста. Италия уже находится в рецессии, в то время как Германия, крупнейшая экономика региона, балансирует на грани.Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что сохраняющаяся неопределенность в отношении пошлин и замедление темпов роста в Китае непосредственно влияют на перспективы монетарной политики регулятора.И Brexit, и торговые переговоры между США и Китаем представляют ключевые риски. Есть и другие риски. Этой весной в Испании состоятся выборы, в то время как на европейских парламентских выборах в мае может наблюдаться рост правых популистских партий. Кроме того, ЕЦБ должен решить, следует ли продлевать свою программу TLTRO. Экономика продолжает замедляться.Евро лишился тех драйверов, которые обеспечили восходящий импульс EUR/USD в 2016–2018 годах.Ряд авторитетных гуру ждет смещения торговли из области $1,12—1,15 в диапазон $1,10—1,14.Курс евро к доллару застрял в диапазоне $1,12-1,16, как мы неоднократно указывали в более ранних обзорах.Адепты доллара ждут, что в ближайшее время циклические факторы будут поддерживать спрос на американскую валюту, но предпосылок для выхода пары евро-доллар из диапазона $1,12-1,16 пока недостаточно.Некоторые гуру ожидают укрепления евро в случае торговой сделки между США и Китаем. Сделка ослабит неопределенность на рынке и, как следствие, спрос на безопасные активы, вроде доллара, который в итоге снизится, что в свою очередь, поможет евро.Тем не менее, окончание торговых войн – хорошая новость для доллара. Успех в торговых переговорах способен усилить экономический рост, инфляцию в США. В результате, в перспективе ФРС может вернуться к более жесткой позиции, пытаясь вновь избежать «перегрева» и «технически» поддержать свою валюту ростом ставок.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 22-го уровнями 30,65/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение пятницы двухкопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем 22 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,404/0,412 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра прибавили по 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по не изменившемуся с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 февраля по спросу и по оферам прибавили по 10 пунктов.Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD.Игроки, по всей видимости, станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.Однако, и до начала весны на межбанке в безналичной паре доллар-гривня вполне реальны курсовые заметные отскоки.Есть основание рассчитывать на рост гривневой ликвидности вследствие намеченной на новую неделю объемной компенсации НДС Казначейством, которая прекратит продажи СКВ экспортерами, получившими на свои счета нацвалюту ради гривни на текущие расходы.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 71201 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4642 раз. Подякували: 8411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:52 евро Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... edvardd

Повідомлень: 5519 З нами з: 20.11.08 Подякував: 65 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:55 edvardd написав: Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....кризис прийдёт из европы, скоро...

Не факт.

Кризисами обычно заканчивается бурный рост. Не факт.Кризисами обычно заканчивается бурный рост. Сибарит

Повідомлень: 3643 З нами з: 02.09.15 Подякував: 1002 раз. Подякували: 1630 раз. Профіль 1 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:07 Сибарит написав: edvardd написав: Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....кризис прийдёт из европы, скоро...

Не факт.

Кризисами обычно заканчивается бурный рост. Не факт.Кризисами обычно заканчивается бурный рост.



Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))

Блестящий фильм.

Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение. Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))Блестящий фильм.Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение. freeze 4 Повідомлень: 9790 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2856 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 17 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:15 edvardd написав: Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....кризис прийдёт из европы, скоро...

в японии с 2009 тоже спад

расти некуда

экономики развитые

с кетаем/индией сравнение не уместно

сша - там много нюансов в японии с 2009 тоже спадрасти некудаэкономики развитыес кетаем/индией сравнение не уместносша - там много нюансов Андрей_В Повідомлень: 18922 З нами з: 14.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:23 freeze написав: Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))

Блестящий фильм.

Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение. Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))Блестящий фильм.Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение.

Задним умом у нас многие крепки

В том числе и вы, если смотрите такой древний фильм И делаете такие выводы Задним умом у нас многие крепкиВ том числе и вы, если смотрите такой древний фильмИ делаете такие выводы Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось pesikot

Повідомлень: 2124 З нами з: 31.08.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31 Андрей_В написав: edvardd написав: Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....кризис прийдёт из европы, скоро...

в японии с 2009 тоже спад

расти некуда в японии с 2009 тоже спадрасти некуда

расти всегда есть куда, нет желания у стареющего населения, уже приоритеты не те расти всегда есть куда, нет желания у стареющего населения, уже приоритеты не те Zebra

Повідомлень: 6698 З нами з: 21.09.12 Подякував: 508 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:32 Сибарит написав: В целом согласен с мыслью о поиске ниши, но...

zРадио написав: Достаточно отыскать свои ниши, которые сначала попробуют себя на внутреннем рынке, а дальше - поборются за внешние. Достаточно отыскать свои ниши, которые сначала попробуют себя на внутреннем рынке, а дальше - поборются за внешние.

Вот тут и кроется основная проблема.

Крайне бедный внутренний рынок не позволяет дать старт серьезным производствам и обкатать товары, предназначенные для богатых внешних рынков. Кроме еды.

Именно эта проблема не позволяет разместить у нас производство серьезным международным корпорациям. Если бы они пришли, ниши сами и нашлись бы. В целом согласен с мыслью о поиске ниши, но...Вот тут и кроется основная проблема.Крайне бедный внутренний рынок не позволяет дать старт серьезным производствам и обкатать товары, предназначенные для богатых внешних рынков. Кроме еды.Именно эта проблема не позволяет разместить у нас производство серьезным международным корпорациям. Если бы они пришли, ниши сами и нашлись бы.



Я согласен по сути, по поспорил бы, что международные корпорации не приходят по причине крайне бедного внутреннего рынка. Не такой он на самом деле бедный - в натуральном выражении это самый настоящий средний+. На такой почве можно не просто пробовать - можно и дерзить



Мне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.



В итоге крупные глобальные не заходят извне, мелкие локальные погибают мелкими.

А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает ) и он расцветает! И западные деньги идут, и локальный бизнес вырос, и даже корни в других странах начинает пускать... Я согласен по сути, по поспорил бы, что международные корпорации не приходят по причине крайне бедного внутреннего рынка. Не такой он на самом деле бедный - в натуральном выражении это самый настоящий средний+. На такой почве можно не просто пробовать - можно и дерзитьМне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.В итоге крупные глобальные не заходят извне, мелкие локальные погибают мелкими.А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает) и он расцветает! И западные деньги идут, и локальный бизнес вырос, и даже корни в других странах начинает пускать... zРадио

Повідомлень: 1238 З нами з: 02.05.18 Подякував: 194 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:40 freeze написав: Сибарит написав: edvardd написав: Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....

кризис прийдёт из европы, скоро... Рост ВВП с 2009 года Китай 139%; Индия 96%; США 34%. Еврозона -2%....кризис прийдёт из европы, скоро...

Не факт.

Кризисами обычно заканчивается бурный рост. Не факт.Кризисами обычно заканчивается бурный рост.



Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))

Блестящий фильм.

Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение. Только вчера пересмотрел Игру на понижение )))Блестящий фильм.Когда главный герой в раздумьях как поступить узнал, что у стриптизерши четыре ипотеки, как и у большинства ее подруг, он побежал делать мега ставку на понижение.



Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней



МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США

https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/ Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней zРадио

Повідомлень: 1238 З нами з: 02.05.18 Подякував: 194 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:45 Re: Валютный рынок в контексте Вышла статистика на 1 января по населению, минус 0.55% за год Zebra

Повідомлень: 6698 З нами з: 21.09.12 Подякував: 508 раз. Подякували: 865 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 664665666667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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